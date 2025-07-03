Взрыв прогремел в Луганске

В Луганске на улице Тараса Шевченко в четверг около в 11:52 мск прогремел взрыв. Оперативные службы республики сообщили, что в результате трагедии погиб один человек.

В Луганске прогремел взрыв. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На данный момент официальных заявлений от властей не поступало. Вблизи места происшествия, рядом с местной фабрикой, были замечены семь человек, один из которых лежал на земле.

«Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, ещё несколько получили ранения. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.