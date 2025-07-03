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3 июля, 10:00

Взрыв прогремел в Луганске

Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, есть несколько раненых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В Луганске на улице Тараса Шевченко в четверг около в 11:52 мск прогремел взрыв. Оперативные службы республики сообщили, что в результате трагедии погиб один человек.

В Луганске прогремел взрыв. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На данный момент официальных заявлений от властей не поступало. Вблизи места происшествия, рядом с местной фабрикой, были замечены семь человек, один из которых лежал на земле.

«Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, ещё несколько получили ранения. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что обломки украинского БПЛА повредили нефтебазу в Луганске. Всего за ночь над территорией полностью освобождённой республики было сбито 35 украинских дронов.

Наталья Афонина
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