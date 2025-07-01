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1 июля, 07:47

Обломки украинского БПЛА повредили нефтебазу в Луганске

Пасечник: Прошедшей ночью в небе над ЛНР было сбито 35 украинских дронов

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Прошедшей ночью Луганская Народная Республика подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В Луганске зафиксировано падение обломков беспилотника на территорию нефтебазы и объекты частного сектора. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Последствия атаки дронов ВСУ по ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Последствия атаки дронов ВСУ по ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

«В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Ранение получила мирная жительница, ей оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия оперативно выехали расчёты МЧС, возгорание на территории нефтебазы ликвидировано», — говорится в сообщении.

Обстрелы привели к повреждениям жилых домов в населённых пунктах Фащевка и Антрацит, а также на железнодорожном полотне в Петровском. В Сватово пострадала поликлиника. Жертв удалось избежать, уточнил глава ЛНР.
В Сети появились кадры уничтожения украинского дрона на подлëте к Саратову
В Сети появились кадры уничтожения украинского дрона на подлëте к Саратову

Ранее ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». Также известно, что аэропорт Ижевска закрыт на приём и вылет самолётов.

Мария Любицкая
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