Обломки украинского БПЛА повредили нефтебазу в Луганске

Прошедшей ночью Луганская Народная Республика подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В Луганске зафиксировано падение обломков беспилотника на территорию нефтебазы и объекты частного сектора. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Ранение получила мирная жительница, ей оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия оперативно выехали расчёты МЧС, возгорание на территории нефтебазы ликвидировано», — говорится в сообщении.