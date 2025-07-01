Обломки украинского БПЛА повредили нефтебазу в Луганске
Пасечник: Прошедшей ночью в небе над ЛНР было сбито 35 украинских дронов
Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Прошедшей ночью Луганская Народная Республика подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В Луганске зафиксировано падение обломков беспилотника на территорию нефтебазы и объекты частного сектора. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Последствия атаки дронов ВСУ по ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник
«В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Ранение получила мирная жительница, ей оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия оперативно выехали расчёты МЧС, возгорание на территории нефтебазы ликвидировано», — говорится в сообщении.
Обстрелы привели к повреждениям жилых домов в населённых пунктах Фащевка и Антрацит, а также на железнодорожном полотне в Петровском. В Сватово пострадала поликлиника. Жертв удалось избежать, уточнил глава ЛНР.
Ранее ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». Также известно, что аэропорт Ижевска закрыт на приём и вылет самолётов.