На Урале мужчина лишился кистей рук после взрыва коробки

В Копейске Челябинской области в руках у пожилого мужчины прямо на улице сдетонировал некий предмет в коробке, после взрыва врачам пришлось ампутировать пострадавшему кисти обеих рук. О случившемся сообщает СК по региону. При обыске в квартире мужчины найдены обрез охотничьего ружья, составные части патронов, две банки с порохом.

В Копейске у мужчины в руках взорвался некий предмет. Видео © Telegram / Челябинский следком

«По данным следствия, в дневное время 2 июля текущего года в руках у 60-летнего местного жителя на улице Жданова города Копейска произошёл хлопок неустановленного предмета, в результате чего мужчина получил телесные повреждения, повлёкшие ампутацию кистей обеих рук», — уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом», ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».