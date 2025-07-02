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Регион
2 июля, 15:41

На Урале мужчина лишился кистей рук после взрыва коробки

СК: Коробка взорвалась в руках у жителя челябинского Копейска

В Копейске Челябинской области в руках у пожилого мужчины прямо на улице сдетонировал некий предмет в коробке, после взрыва врачам пришлось ампутировать пострадавшему кисти обеих рук. О случившемся сообщает СК по региону. При обыске в квартире мужчины найдены обрез охотничьего ружья, составные части патронов, две банки с порохом.

В Копейске у мужчины в руках взорвался некий предмет. Видео © Telegram / Челябинский следком

«По данным следствия, в дневное время 2 июля текущего года в руках у 60-летнего местного жителя на улице Жданова города Копейска произошёл хлопок неустановленного предмета, в результате чего мужчина получил телесные повреждения, повлёкшие ампутацию кистей обеих рук», — уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом», ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

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Ранее сообщалось, что на улице Плеханова в Москве взорвался дизельный котёл отопления, огонь перекинулся на здание отеля «Перово Плаза». Открытое горение оперативно удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

Обложка © Telegram / Челябинский следком

Татьяна Миссуми
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