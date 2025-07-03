Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города

Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве, который произошёл сегодня в центре города. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, СВУ заложили за дверью дома на улице Тараса Шевченко. Когда её открыли — прогремел взрыв. В итоге Пилавов погиб, ещё три человека пострадали, а вход в здание разрушило.

Манолис Пилавов был мэром Луганска с 2014 по 2023 год.