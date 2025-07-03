Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 12:37
3891

Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города

Манолис Пилавов. Обложка © Wikipedia / Народная милиция ЛНР

Манолис Пилавов. Обложка © Wikipedia / Народная милиция ЛНР

Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве, который произошёл сегодня в центре города. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, СВУ заложили за дверью дома на улице Тараса Шевченко. Когда её открыли — прогремел взрыв. В итоге Пилавов погиб, ещё три человека пострадали, а вход в здание разрушило.

Манолис Пилавов был мэром Луганска с 2014 по 2023 год.

Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова
Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова

Напомним, 3 июля на улице Тараса Шевченко в Луганске около 11:52 прогремел взрыв. Сообщалось об одном погибшем. При этом инцидент произошёл рядом с краеведческим музеем, где открывали выставку, посвящённую операции «Поток». Это случилось во время финальной части мероприятия.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar