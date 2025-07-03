Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города
Манолис Пилавов. Обложка © Wikipedia / Народная милиция ЛНР
Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве, который произошёл сегодня в центре города. Об этом сообщает Mash.
По информации канала, СВУ заложили за дверью дома на улице Тараса Шевченко. Когда её открыли — прогремел взрыв. В итоге Пилавов погиб, ещё три человека пострадали, а вход в здание разрушило.
Манолис Пилавов был мэром Луганска с 2014 по 2023 год.
Напомним, 3 июля на улице Тараса Шевченко в Луганске около 11:52 прогремел взрыв. Сообщалось об одном погибшем. При этом инцидент произошёл рядом с краеведческим музеем, где открывали выставку, посвящённую операции «Поток». Это случилось во время финальной части мероприятия.