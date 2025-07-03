Убийство бывшего мэра Луганска могла организовать СБУ

Взрыв в Луганске, в результате которого погиб бывший мэр Манолис Пилавов, организовала Служба безопасности Украины. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на источники в спецслужбе.

Напомним, 3 июля на улице Тараса Шевченко в Луганске около 11:52 прогремел взрыв. Сообщалось об одном погибшем. Позже выяснилось, что жертвой стал бывший мэр Луганска Манолис Пилавов. Он занимал этот пост с 2014 по 2023 год.