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Регион
3 июля, 13:07

СК РФ показал кадры с места взрыва в Луганске, где погиб экс-мэр

СК РФ завёл уголовное дело после взрыва на улице Тараса Шевченко в Луганске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту взрыва на улице Тараса Шевченко в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СК России показал кадры с места взрыва в Луганске. Видео © Telegram / Следком

«В рамках уголовного дела следователи и криминалисты СК России по Луганской Народной Республике, а также сотрудники Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) проводят осмотр места происшествия в центре Луганска», — говорится в сообщении. Там отметили, что специалистам предстоит провести ряд судебных экспертиз.

Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города
Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города

Напомним, сегодня на улице Тараса Шевченко в Луганске около 11:52 прогремел взрыв. По предварительным данным, погиб один человек. Всё произошло рядом с краеведческим музеем, где открывали выставку, посвящённую операции «Поток». Это случилось во время финальной части мероприятия.

Обложка © Telegram / Следком

Александра Мышляева
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