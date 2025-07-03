СК РФ показал кадры с места взрыва в Луганске, где погиб экс-мэр

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту взрыва на улице Тараса Шевченко в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СК России показал кадры с места взрыва в Луганске. Видео © Telegram / Следком

«В рамках уголовного дела следователи и криминалисты СК России по Луганской Народной Республике, а также сотрудники Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) проводят осмотр места происшествия в центре Луганска», — говорится в сообщении. Там отметили, что специалистам предстоит провести ряд судебных экспертиз.