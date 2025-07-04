Алиментщик-рекордсмен Игорь Петренко вновь задолжал своим детям огромную сумму
Kp.ru: Актёр Игорь Петренко должен своим детям алиментов на 1,6 млн рублей
Игорь Петренко. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Популярный российский актёр театра и кино Игорь Петренко, казалось бы, ещё совсем недавно закрыл свои рекордные долги по алиментам. Но не тут-то было! У звезды образовался новый долг перед детьми. Сумма превысила 1,6 миллиона рублей, выяснили редакторы kp.ru.
В пятницу, 4 июля, они проверили актуальную информацию на сайте Федеральной службы судебных приставов и обнаружили, что на указанную дату долг 47-летней звезды по алиментам составляет примерно 1 миллион 627 тысяч рублей. Учитывая эти сведения и факт погашения долга в июне, можно предположить, что по нотариальному соглашению Петренко платит на одного ребёнка сумму порядка 1,5 или 1,6 миллиона рублей, так как месяц назад задолженности не было.
Ранее Игорь Петренко выплатил супруге Екатерине Климовой 10 млн рублей на содержание сыновей. В июне, по информации от судебных приставов, остаток задолженности звезды составлял всего 15 тысяч рублей. Напомним, Климова и Петренко были женаты с 2004 по 2014 год, и за это время у них родились двое сыновей. После развода Петренко перестал выполнять условия соглашения об алиментах, в результате чего накопил долг в 10 миллионов рублей. Ему потребовалось полтора года, чтобы погасить эту задолженность.