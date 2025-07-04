Алиментщик-рекордсмен Игорь Петренко вновь задолжал своим детям огромную сумму

Популярный российский актёр театра и кино Игорь Петренко, казалось бы, ещё совсем недавно закрыл свои рекордные долги по алиментам. Но не тут-то было! У звезды образовался новый долг перед детьми. Сумма превысила 1,6 миллиона рублей, выяснили редакторы kp.ru.

В пятницу, 4 июля, они проверили актуальную информацию на сайте Федеральной службы судебных приставов и обнаружили, что на указанную дату долг 47-летней звезды по алиментам составляет примерно 1 миллион 627 тысяч рублей. Учитывая эти сведения и факт погашения долга в июне, можно предположить, что по нотариальному соглашению Петренко платит на одного ребёнка сумму порядка 1,5 или 1,6 миллиона рублей, так как месяц назад задолженности не было.