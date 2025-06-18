Алиментщик-рекордсмен Петренко выплатил Климовой 10 млн рублей на содержание сыновей

Игорь Петренко почти выплатил долг по алиментам Екатерине Климовой. По информации от судебных приставов, остаток задолженности составляет всего 15 тысяч рублей.

Климова и Петренко были женаты с 2004 по 2014 год, и за это время у них родились двое сыновей. После развода Петренко перестал выполнять условия соглашения об алиментах, в результате чего накопил долг в 10 миллионов рублей. Ему потребовалось полтора года, чтобы погасить эту задолженность.

Несмотря на финансовые трудности, Климова в недавнем интервью рассказала, что им с Петренко удалось выстроить нормальные отношения. Актриса подчеркнула, что они стараются слышать друг друга ради общих детей.