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18 июня, 10:01

Алиментщик-рекордсмен Петренко выплатил Климовой 10 млн рублей на содержание сыновей

Актёр Петренко погасил многомиллионный долг по алиментам перед Климовой

Игорь Петренко и Екатерина Климова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Игорь Петренко и Екатерина Климова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Игорь Петренко почти выплатил долг по алиментам Екатерине Климовой. По информации от судебных приставов, остаток задолженности составляет всего 15 тысяч рублей.

Климова и Петренко были женаты с 2004 по 2014 год, и за это время у них родились двое сыновей. После развода Петренко перестал выполнять условия соглашения об алиментах, в результате чего накопил долг в 10 миллионов рублей. Ему потребовалось полтора года, чтобы погасить эту задолженность.

Несмотря на финансовые трудности, Климова в недавнем интервью рассказала, что им с Петренко удалось выстроить нормальные отношения. Актриса подчеркнула, что они стараются слышать друг друга ради общих детей.

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Напомним, в начале 2023 года Петренко пытался судиться с Климовой, подав иск об изменении размера и формы взыскания алиментов, но суд его отклонил. Из-за неуплаты артиста даже искали приставы.

Наталья Демьянова
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