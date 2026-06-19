В 29 лет скончался известный американский продюсер рэп-хитов Тэй Кит

Американский музыкальный продюсер Тэй Кит (настоящее имя — Бритавиус Лейкит Чемберс), известный по сотрудничеству с рэперами Трэвисом Скоттом и Дрейком, скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщила полиция города Нэшвилл.

Мужчину обнаружили мёртвым в его квартире на Мартин-стрит. Причина смерти на данный момент не установлена.

Тэй Кит начал заниматься музыкой в подростковом возрасте и получил широкую известность после работы над треком Sicko Mode Трэвиса Скотта, который стал одним из главных хитов 2018 года. Позднее эта композиция принесла ему номинацию на премию «Грэмми».

За свою карьеру продюсер участвовал в создании как минимум 11 композиций, вошедших в топ-10 чарта Billboard Hot 100, и считался одним из заметных авторов современной хип-хоп сцены США.

Ранее скончался американский комик Ронни Шелл. Ему было 94 года. Артиста не стало по естественным причинам в медицинском центре Лос-Анджелеса. Незадолго до этого он попал в больницу после падения. Рядом с ним находился сын Грегори.