Как поп-культура добралась до свидетельств о рождении: в честь каких героев называют детей в Москве

Кажется, что выбор имени для ребёнка — это дело большой важности. Раньше детей часто называли в честь святых, например Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. А иногда новорождённые носили имена своих предков. Однако теперь всё иначе. Новое поколение родителей явно выбирают креативные варианты! И вот уже в московской статистике появляются не только Анны и Михаилы, а ещё Лукас, Майк, Люси и Джек. Звучит как список персонажей для нового приключенческого фильма? Так всё верно, это они и есть! Life.ru рассказывает, как под влиянием поп-культуры родители выбирают необычные имена для новорождённых и откуда они берутся.

Имена по сказкам и играм

В Москве детей называют в честь героев фильмов и сериалов: K-pop и сериалы 90-х повлияли на выбор детских имён России и США. Фото © Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь», режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы и др. / Kinopoisk

Одним из самых ярких примеров креативности молодых родителей стал мальчик из Москвы, которого назвали Владимиром Финистом. Имя отсылает нас к Финисту Ясному Соколу, герою фильма «Финист. Первый богатырь». Согласитесь, это не тот случай, когда ребёнок затеряется в списке группы детского сада. Финист звучит сказочно, немного былинно и очень заметно. Возможно, именно такие имена сейчас и цепляют родителей: они не просто красивые, они уже несут за собой историю.

Похожая история с именем Элли. В 2025 году так назвали шесть новорождённых девочек. Элли знакома многим по «Волшебнику Изумрудного города», а после выхода фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» имя снова зазвучало особенно тепло. Оно короткое, мягкое, легко произносится и сразу вызывает ассоциацию с дорогой, приключением и верой в чудо. К тому же это имя плотно ассоциируется со вселенной игры The last of us, где юная девочка по имени Элли бесстрашно сражается с зомби и другими сюжетными злодеями. В той же кинематографической подборке появилась Рамина. Таким именем назвали аж 20 девочек! В фильме это имя носит фея полевых мышей, которая помогает Элли и её друзьям. Имя редкое, мелодичное, восточное по звучанию и при этом не слишком сложное для русского языка.

«Очень странные дела» в свидетельствах о рождении

Как сериал «Очень странные дела» создал моду на необычные имена? Фото © Кадр из сериала «Очень странные дела», режиссёры Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви и др. / Kinopoisk

Сериалы тоже не остались в стороне. Среди московских новорождённых, по данным на 2025 год, были Лукас, Генри и Майк. Это не наталкивает вас на мысль о Демогоргоне? Дело в том, что перечисленные имена принадлежат героям сериала под названием «Очень странные», который недавно возглавил топ-10 сериалов в России. Это история о группе друзей, которые вынуждены спасать небольшой городок от монстров, живущих «по ту сторону». Лукасом назвали 13 мальчиков, имя Генри получили трое, а Майк пока что один. Вот так поп-культура оставляет свой след в истории. Главное, чтобы у Демогоргона не было таких же преданных фанатов...

Голливуд добрался до загса

Детей в России называют в честь героев Голливуда: как фильм «Материалистка» создал тренд на имя Люси? Фото © Кадр из фильма «Материалистка», режиссёр Селин Сон, сценарист Селин Сон / Kinopoisk

Недавно 10 девочек в Москве получили имя Люси. Его связали с героиней фильма «Материалистка», где в главные роли сыграли Педро Паскаль, Дакота Джонсон и Крис Эванс. Само имя давно знакомо зрителям по западной культуре, но при этом оно звучит нежно и не перегруженно. В списке также появились Дилан и Джек. По одному ребёнку получили эти имена, которые сопоставили с персонажами фильма «Иллюзия обмана – 3». Джек уже давно не кажется совсем экзотическим, а Дилан всё ещё звучит как имя человека, у которого впереди либо музыкальная карьера, либо большое приключение.

Ещё один любопытный пример: Тимоти. Вероятно, это имя связали с популярностью Тимоти Шаламе. Здесь уже работает не столько персонаж, сколько образ актёра. Стильный, узнаваемый, молодой, с огромной армией поклонников.

Что за тренд на необычные имена?

Кино, сериалы и поп-культура всё чаще вдохновляют родителей при выборе имени для ребёнка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Inshyna

У этого тренда есть простое объяснение: современные родители выросли с сериалами, фэнтези, супергероями, музыкальными клипами и онлайн-сообществами. Любимое имя может напоминать о первом походе в кино, о сериале, который смотрели ночами, о героине, на которую хотелось быть похожей, или об актёре, который стал символом времени.

К тому же многие родители больше не хотят выбирать только из «безопасной десятки». Анна, Михаил, София, Александр, Мария, конечно, никуда не исчезают. Но появляется запрос на индивидуальность: хочется, чтобы имя звучало красиво, но не встречалось у каждого третьего ребёнка на площадке. В США, например, всё заметнее влияние K-pop, сериалов 90-х и ностальгии по 2000-м. Молодые родители вспоминают сериал «Друзя», «Анатомию страсти», «Клинику», старые подростковые фильмы и имена, которые когда-то звучали из телевизора в гостиной. Сильно вырос и интерес к именам, связанным с K-pop. В отчёте USA TODAY отдельно упоминается хит Netflix «KPop Demon Hunters»: после его успеха родители стали чаще рассматривать имена Руми, Арден, Зои, Рей, Селин и Джину.

Вот так работают тренды и поп-культура разных эпох. Если раньше детей называли в честь любимых героев из фильмов, скажем, эпохи СССР, то теперь времена изменились. Вот только желание быть причастным к любимой истории или персонажу никуда не делось. Просто персонажи теперь другие. Кстати, недавно Life.ru рассказал, где в России начинается тридевятое царство и какие тайны скрывает география русских сказок. В статье мы объяснили, что за мост ведёт прямиком в лапы к Бабе-яге и почему до тридевятого царства 1200 километров!