Детей всё чаще называют в честь K-pop-звёзд и героев старых сериалов

В США набирают популярность детские имена, вдохновлённые K-pop, сериалами 90-х и ностальгией по эпохе Y2K. Об этом говорится в полугодовом отчёте BabyCenter, который уже 20 лет отслеживает тренды в выборе имён для новорождённых, передаёт USA TODAY.

По данным сервиса, родители из поколений миллениалов и зумеров всё чаще обращаются к поп-культуре своего детства и юности. На выбор имён влияют «Друзья», «Анатомия страсти», «Клиника», «Малкольм в центре внимания» и другие сериалы 90-х и 2000-х.

Сильно вырос интерес и к именам, связанным с K-pop. В отчёте отдельно упоминается хит Netflix «KPop Demon Hunters»: после его успеха родители стали чаще рассматривать имена Руми, Арден, Зои, Рей, Селин и Джину.

Ностальгия по старым сериалам тоже заметно изменила статистику. Имя Моника из «Друзей» поднялось на 122 позиции, а Росс — сразу на 756. Из «Классного мюзикла» вырос интерес к имени Трой, а Габриэлла удерживается в топ-100 женских имён.

У «Анатомии страсти» тоже появился эффект: популярнее стали имена Калли, Дерек, Миранда и Аризона. А из «Малкольма в центре внимания» родители чаще выбирают Риз и Лоис.

Отдельный тренд BabyCenter назвал «мягкой эрой» имён. Родители всё чаще выбирают варианты с плавным звучанием и большим количеством гласных. Среди мальчиков растут Алонсо, Ильяс, Амос, Леннон и Майло, среди девочек — Рея, Розалина, Аура, Инес и Зейна.

Ещё одно направление связано с годом Огненной Лошади по китайскому календарю. На этом фоне растут имена, связанные с огнём, светом и солнцем: Феникс, Аполло, Элио, Эмбер, Сол и Блейз.

При этом часть прежних трендов идёт на спад. Имена с сочетанием Ad- стали менее популярны: Ада, Аделин, Адель и похожие варианты заметно потеряли позиции.

В общем рейтинге BabyCenter за 2025 год самыми популярными именами стали Оливия, Амелия, Софи, Эмма и Изабелла для девочек, а среди мальчиков лидировали Ной, Лиам, Оливерr, Элайджа и Мэттью.

Ранее самыми распространёнными именами для новорождённых в Москве с начала 2026 года стали Михаил и Анна. В числе лидеров также остаются Александр, Лев, София и Мария. Помимо традиционных вариантов, родители всё чаще выбирают редкие и необычные имена. Среди девочек выделяются Славия, Искра и Сора, а среди мальчиков — Амур.