В Госдуме предрекли рост популярности имени Спиридон в России

Это древнее имя, которое почиталось на Руси. Мальчиков, которые рождаются, можно было бы назвать Сипиридонами в праздник, который у нас два раза в год празднуют в Православной церкви. Я считаю, что это имя могло бы стать модным в современной России. Очень красивое имя. В том числе дедушка Владимира Владимировича Путина был назван именем Спиридон. Это очень символично.