2 июня, 13:46

В Госдуме предрекли рост популярности имени Спиридон в России

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Михаил Романов не исключает, что всё больше родителей начнут называть сыновей Спиридонами — в честь христианского святого Спиридона Тримифунтского, почитаемого чудотворцем.

Имя Спиридон сегодня вспомнили из-за переименования боевой машины поддержки танков «Терминатор». Она получила новое имя — «Спиридон», в честь святого Спиридона Тримифунтского. Он прославился чудесами и непреклонной защитой веры. Частицы мощей подвижника хранятся в храмах Свердловской области, поэтому такое решение близко православным уральцам и самому заводу в Нижнем Тагиле. Решение приняли по просьбе заводчан и экипажей с фронта.

Святой Спиридон Тримифунтский. Фото © Wikipedia

Романов в беседе с Life.ru отметил, что в России надо запускать моду на имя Спиридон среди рожениц.

Это древнее имя, которое почиталось на Руси. Мальчиков, которые рождаются, можно было бы назвать Сипиридонами в праздник, который у нас два раза в год празднуют в Православной церкви. Я считаю, что это имя могло бы стать модным в современной России. Очень красивое имя. В том числе дедушка Владимира Владимировича Путина был назван именем Спиридон. Это очень символично.

Михаил Романов

Депутат Госдумы

