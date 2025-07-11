Звезда «Игры престолов» рассказал, кого из русских писателей читает
Актёр Педро Паскаль признался, что любит читать Достоевского и Булгакова
Педро Паскаль. Обложка © ТАСС / АР
Чилийско-американский актёр Педро Паскаль влюбил в себя ещё больше фанаток из России после того, как высказался о своей любви к русской литературе. Знаменитость озвучил свой топ любимых книг, и в этом списке, как ни странно, оказались имена и произведения наших классиков.
Немецкая блогерша Ванесса Гербет смогла пообщаться со звездой сериалов «Игра престолов» и «Один из нас» в Берлине на мероприятии, посвящённом фильму «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». В ходе диалога она выяснила литературные пристрастия любимчика зрителей. В списке избранных произведений оказались романы Фёдора Достоевского и Михаила Булгакова.
В перечне предпочтений Паскаля были «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а также «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, «Волшебная гора» Томаса Манна.
Не только Паскаль фанатеет по русской классике. Как признался недавно актёр Валерий Баринов, его идеальный вечер — это тишина и томик Льва Толстого у камина. Он рассказал, что именно так коротает свободное время.