Звезда «Игры престолов» рассказал, кого из русских писателей читает

Чилийско-американский актёр Педро Паскаль влюбил в себя ещё больше фанаток из России после того, как высказался о своей любви к русской литературе. Знаменитость озвучил свой топ любимых книг, и в этом списке, как ни странно, оказались имена и произведения наших классиков.

Немецкая блогерша Ванесса Гербет смогла пообщаться со звездой сериалов «Игра престолов» и «Один из нас» в Берлине на мероприятии, посвящённом фильму «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». В ходе диалога она выяснила литературные пристрастия любимчика зрителей. В списке избранных произведений оказались романы Фёдора Достоевского и Михаила Булгакова.

В перечне предпочтений Паскаля были «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а также «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, «Волшебная гора» Томаса Манна.