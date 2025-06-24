Австралиец специально приехал в российскую глубинку, чтобы принять православие

В Тверской области в Преображенском храме села Красное (Старицкий район) состоялось знаменательное событие — 18-летний австралиец Райан Ллойд сознательно выбрал православие и принял Святое Крещение. Об этом сообщается на официальном сайте епархии.

Настоятель церкви протоиерей Дмитрий Каспаров рассказал историю крещения Райана. По его словам, преподавательница русского языка и литературы Татьяна Морозова впервые посетила их храм 25 лет назад во время пушкинских праздников, после чего стала частой прихожанкой.

Когда дочь Татьяны переехала в Австралию, вышла там замуж и родила мальчика Райана, бабушка взяла на себя его воспитание, прививая русские традиции и язык. Родители изначально решили, что сын сам выберет веру по достижении 18 лет — отец принадлежал к англиканской церкви, мать была православной.

Во время первого визита в Россию Райан с бабушкой пришли в храм, где юноша, впечатлённый рассказами, самостоятельно принял решение креститься именно здесь. Настоятель подчеркнул, что это был осознанный выбор молодого человека, и обряд совершили с радостью, пополнив ряды православных христиан.

При крещении юноша получил имя Александр — в честь святого благоверного князя Александра Невского.