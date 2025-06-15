В Уфу доставили ковчег с мощами святителя Тихона
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В столицу Башкортостана прибыла святыня — ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси (в миру Василий Беллавин). Его встретил митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон в Соборе Рождества Богородицы.
Перенесение мощей по епархиям России и Беларуси проходит по благословению Патриарха Кирилла. Доставку святыни в Уфу организовал иерей Сергий Кирсанов из Сергиево-Посадской епархии.
«Когда читаешь житие про святителя Тихона, понимаешь его личность. Многие говорили, что он очень мягкий и даже флегматичный. Но за этой внешней кротостью, спокойствием таилась колоссальная сила веры в Бога, в Его святой промысел», — рассказал отец Сергий ИА «Башинформ».
Это первое масштабное принесение мощей Тихона, приуроченное к 100-летию со дня его упокоения. Как отметил отец Сергий, Патриарх Кирилл благословил путешествие святыни по городам, чтобы как можно больше верующих смогли поклониться великому святому.
Мощи будут доступны для поклонения в Соборе Рождества Богородицы до 20:00 16 июня. Храм открыт ежедневно с 8:00 до 20:00.
Тихон (1865 — 1925) — первый патриарх после восстановления патриаршества в России. Был предстоятелем РПЦ с 1917 по 1925 год.
Ранее патриарх Кирилл поделился своим видением природы силы России. Глава Русской православной церкви подчеркнул, что основная мощь — в её незыблемости, основанной на многовековом культурном наследии и православной вере, которые бережно сохраняются. По его словам, страна преодолела все испытания благодаря неизменности своего духовного стержня — православия и культурных традиций.