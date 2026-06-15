«В жизни так бывает»: История распада группы «Многоточие» и их жизнь после популярности

МУЗ-ТВ рассказал о том, как сложились судьбы участников рэп-группы «Многоточие», чьи песни в начале 2000-х годов знала вся страна. Материал опубликован на официальном сайте телеканала.

Идейным вдохновителем и бессменным фронтменом коллектива выступил Рустам Аляутдинов, известный публике как Руставели. Вместе с ним на заре карьеры работали DJ Hassan, Андрей Грелов и Илья Кузнецов. Песни команды выделялись на фоне остальных острыми текстами о социальных проблемах, дружбе и внутренних переживаниях. Руставели был главным автором практически всех композиций, а визитной карточкой объединения стал трек «Щемит в душе тоска», выпущенный в 2002 году на пластинке «Атомы сознания».

Официально история «Многоточия» завершилась в 2007 году, после чего музыканты разбрелись по новым проектам. Часть из них сформировала объединения DotsFam и «Многоточие Band», а Илья Кузнецов стал выступать под псевдонимами MC 1.8 и DJ Navvy, плотно сотрудничая с группами 25/17 и «Красное Дерево». Лаша Имнаишвили успел выпустить сольник, затем уехал в Грузию и спустя какое-то время снова заявил о себе, но уже под другим сценическим никнеймом.

Гена Гром сделал ставку на юриспруденцию, хотя периодически всё же записывает новые композиции и радует ими давних поклонников. Вокалистка Люба, которую публика помнит как L.BeeAtch, на время оставила сцену ради семьи, однако позже вновь окунулась в творческий процесс.

Что касается других представителей состава, то Андрей Грелов, Андрей Тырнов и Дмитрий Кораблин никуда из шоу-бизнеса не ушли, тогда как Алексей Пискачев по кличке Кинг-Конг, увы, скончался ещё в 2006 году, а Гном в 2010-м представил сольный альбом и влился в проект M.Squad. Санчес же продолжил путь плечом к плечу с Руставели в рамках DotsFam.

Ранее сообщалось, что Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев спустя почти два десятилетия вернули на сцену дуэт «БиС». Артисты познакомились в 2007 году на проекте «Фабрика звёзд — 7», после чего их песни «Твой или ничей», «Кораблики» и «Катя» звучали буквально из каждого утюга. Однако проект просуществовал всего три года и распался. Толчком к возрождению дуэта стала новая песня, которую Соколовский продемонстрировал Бикбаеву. Тот мгновенно зажёгся идеей, и процесс пошёл.