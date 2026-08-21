Что стало с четырьмя подругами из «Секса в большом городе» в 2026 году и почему их союз распался Оглавление Ким Кэттролл — Саманта, которая первой ушла из этой дружбы Сара Джессика Паркер — Кэрри, которая стала хозяйкой целой империи Синтия Никсон — Миранда, которая едва не стала губернатором Кристин Дэвис — Шарлотта, которая в жизни почти не отличается от сериала Почему Ким Кэттролл перестала общаться с остальными актрисами Саманта вернулась, но даже не встретилась с подругами 21 августа Ким Кэттролл исполняется 70 лет. Её Саманта казалась той подругой, которая никогда не предаст и не исчезнет без объяснений. Но за кадром знаменитая четвёрка распалась. Life.ru рассказывает, как сложилась жизнь актрис и что разрушило их многолетний союз. 21 августа, 13:30 6794 6794 Саманта ушла со скандалом: Что стало с четырьмя звёздами «Секса в большом городе» спустя 28 лет. Обложка © Кадр из сериала «Секс в большом городе», режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др.

Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлотта могли сколько угодно спорить из-за мужчин, денег и необдуманных поступков, но в конце серии всё равно оказывались за одним столиком. Казалось, что эту дружбу невозможно разрушить даже за пределами экрана. Однако сериал закончился 22 февраля 2004 года, а вместе с ним начала исчезать и иллюзия настоящей близости между актрисами. Life.ru рассказывает, как спустя 28 лет два фильма, скандал и один неловкий телефонный разговор в продолжении франшизы стало окончательно ясно, что четвёрка, которую зрители считали почти семьёй, в реальной жизни никогда ею не была.

Ким Кэттролл — Саманта, которая первой ушла из этой дружбы

Как сейчас выглядит Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс в «Сексе в большом городе». Фото © Кадр из сериала «Секс в большом городе», режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др., © ТАСС / АР

Когда 6 июня 1998 года на экраны вышел первый эпизод «Секса в большом городе», Ким Кэттролл был 41 год. Позднее актриса призналась, что четыре раза отказывалась от роли Саманты Джонс: ей казалось, что она уже слишком взрослая, чтобы изображать такую сексуально раскрепощённую женщину. В итоге именно Кэттролл стала главной смелостью сериала и доказала, что жизнь после сорока не заканчивается.

Роль принесла ей «Золотой глобус» в 2003 году, пять номинаций на «Эмми» и образ, от которого оказалось почти невозможно избавиться. Ким сыграла Саманту в шести сезонах, а затем вернулась в двух полнометражных фильмах, вышедших в 2008 и 2010 годах. Но после второй картины актриса решила, что история её героини закончена.

Кэттролл продолжила сниматься, хотя ни один новый проект уже не мог сравниться по популярности с «Сексом в большом городе». Она появилась в сериалах «Нежная кожа», «Грязный богач», «Как я встретила вашего папу» и «Гламурные», а в 2025 году исполнила главную роль в радиодраме BBC «Центральная разведка» — сыграла одну из первых высокопоставленных сотрудниц ЦРУ Элоизу Пейдж. В 2025–2026 годах Ким также стала лицом яркой модной коллекции Designers at Debenhams x Ashish.

Личная жизнь актрисы к 70-летию тоже вышла на новый этап. 4 декабря 2025 года Кэттролл вышла замуж за Рассела Томаса, с которым познакомилась на BBC в 2016 году. Церемония прошла в лондонской ратуше Челси, а среди гостей были всего 12 близких. После трёх неудачных браков Ким обрела спокойствие рядом с человеком, который младше неё на 14 лет, и, похоже, больше не хочет жить в режиме бесконечной гонки за ролями.

Сара Джессика Паркер — Кэрри, которая стала хозяйкой целой империи

Что стало с Сарой Джессикой Паркер после сериала «Секс в большом городе». Фото © Кадр из фильма «Секс в большом городе», режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др., © Кадр из фильма «И просто так», режиссёры Майкл Патрик Кинг, Синтия Никсон, Джиллиан Робеспьер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Кендес Бушнелл, Даррен Стар и др.

Саре Джессике Паркер 25 марта 2026 года исполнился 61 год. В отличие от Кэттролл, она не стала отдаляться от своей героини. Паркер играла Кэрри Брэдшоу с 1998-го по 2025 год, а также была исполнительным продюсером продолжения «И просто так…». Финальный эпизод проекта вышел 14 августа 2025 года и завершил почти тридцатилетнюю экранную историю Кэрри.

За это время Паркер превратилась из актрисы в одну из самых влиятельных фигур франшизы. Она продюсировала сериалы, выпускала обувь под собственным брендом, играла в театре вместе с мужем Мэттью Бродериком и занялась издательским бизнесом. В июне 2023 года начала работу её литературная марка SJP Lit, а в 2025-м Паркер вошла в жюри Букеровской премии и прочитала ради неё 153 книги.

В январе 2026 года актриса получила почётную премию Кэрол Бёрнетт за вклад в телевидение. Поддержать её пришла исполнительница роли Шарлотты Кристин Дэвис, которая со сцены говорила о подруге со слезами на глазах. Этот момент ещё раз показал, что отношения внутри бывшей четвёрки сохранились, но только без Ким Кэттролл.

С 19 мая 1997 года Паркер замужем за Мэттью Бродериком. Супруги вырастили троих детей: сына Джеймса и дочерей-близнецов Марион и Табиту. В отличие от своей героини, актриса давно нашла ответ на вопрос, можно ли совместить карьеру, семью и жизнь в любимом Нью-Йорке.

Синтия Никсон — Миранда, которая едва не стала губернатором

Как сейчас выглядит Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс в сериале «Секс в большом городе». Фото © Кадр из сериала «Секс в большом городе», режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др., © ТАСС / Dylan Travis / ABACA

9 апреля 2026 года Синтии Никсон исполнилось 60 лет. Из всей четвёрки она, пожалуй, сильнее остальных доказала, что одна знаменитая роль не обязана определять всю дальнейшую жизнь. В 2004 году Никсон получила «Эмми» за роль Миранды Хоббс, но продолжила активно работать в театре и со временем стала обладательницей двух премий «Тони». В 2018 году актриса сделала ещё более неожиданный шаг: выставила свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. На демократических праймериз 13 сентября она уступила Эндрю Куомо, набрав около трети голосов, но политическую и общественную деятельность не оставила.

В сериале «И просто так…» Синтия Никсон не только вновь сыграла Миранду, но также выступила продюсером и режиссёром нескольких эпизодов. Параллельно она продолжила сниматься в исторической драме «Позолоченный век». С 20 ноября 2025 года по 15 февраля 2026-го актриса играла на Бродвее в постановке «Марджори Прайм», после чего вернулась к работе над четвёртым сезоном «Позолоченного века».

У Синтии трое детей. Двое старших родились во время её многолетних отношений с фотографом Дэнни Мозесом, а в 2011 году в семье появился младший сын Макс. Несмотря на плотный съёмочный график, работу в театре и общественную деятельность, актриса всегда старалась оставлять личную жизнь за пределами громких светских обсуждений. С Сарой Джессикой Паркер и Кристин Дэвис Синтия Никсон продолжает общаться. В феврале 2025 года она стала гостьей подкаста Дэвис, а позднее вернулась туда ещё несколько раз. Так что за пределами экрана Миранда и Шарлотта действительно сохранили связь.

Кристин Дэвис — Шарлотта, которая в жизни почти не отличается от сериала

Где сейчас и чем занимается Кристин Дэвис, исполнительница роли Шарлотты Йорк. Фото © Кадр из сериала «Секс в большом городе», режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др., © ТАСС / Marechal Aurore / ABACA

23 февраля 2026 года Кристин Дэвис исполнился 61 год. После финала оригинального сериала она снималась заметно реже остальных подруг. Среди её известных работ были фильмы «Формула любви для узников брака», «Очень плохая училка» и «Рождество в дикой природе», однако публика всё равно продолжала видеть в ней прежде всего правильную и романтичную Шарлотту Йорк.

В реальной жизни актриса не вышла замуж, зато осуществила мечту о материнстве. В 2011 году она удочерила девочку Джемму Роуз, а в 2018-м усыновила мальчика Уилсона. Дэвис старается не показывать детей публике и признаётся, что семья давно стала для неё важнее голливудской гонки. 13 января 2025 года актриса запустила подкаст «Ты Шарлотта?», в котором начала заново пересматривать «Секс в большом городе» и приглашать коллег по сериалу. В её студии уже побывали Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон. В январе 2026 года Дэвис заявила, что не считает историю Шарлотты окончательно закрытой, даже несмотря на финал «И просто так…».

Почему Ким Кэттролл перестала общаться с остальными актрисами

Что произошло между Ким Кэттролл и Сарой Джессикой Паркер? Фото © Кадр из сериала «Секс в большом городе», режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др.

Первые слухи о расколе появились ещё во время работы над оригинальным сериалом. На церемонии «Эмми» в 2004 году Паркер, Никсон и Дэвис сидели вместе, а Кэттролл — отдельно. Тогда Ким объясняла, что у актрис просто разные жизни и они не обязаны быть лучшими подругами. Разница действительно была заметной. Кэттролл почти на десять лет старше остальных исполнительниц. Пока реальные Кэрри, Шарлотта и Миранда всё больше сближались между собой, Саманта за кадром переживала тяжёлые съёмочные графики, развод и собственные профессиональные кризисы.

Дополнительным источником напряжения стали деньги и положение актрис внутри проекта. Сара Джессика Паркер была не только исполнительницей главной роли, но и продюсером, поэтому получала больше и обладала заметно большим влиянием. Кэттролл добивалась более высоких гонораров и равных условий для всей четвёрки. Но насколько именно финансовые переговоры повлияли на отношения, достоверно неизвестно.

Окончательный раскол произошёл в 2017 году, когда развалилась работа над третьим полнометражным фильмом. В прессе Ким Кэттролл обвиняли в том, что она сорвала съёмки завышенными требованиями. Сама актриса настаивала, что она никогда не соглашалась участвовать в картине, ещё в 2016 году сказала твёрдое «нет» и не требовала ни дополнительных денег, ни отдельного проекта. В октябре 2017 года Ким заявила в интервью Пирсу Моргану, что никогда не дружила с Паркер, Никсон и Дэвис. Они оставались исключительно коллегами, а после завершения работы почти не виделись. Особенно жёстко она высказалась о Саре Джессике Паркер, заметив, что та могла бы относиться к ней добрее.

В феврале 2018 года конфликт стал публичным и, кажется, необратимым. После смерти брата Кэттролл Сара выразила ей соболезнования. В ответ Ким потребовала оставить её в покое, назвала бывшую коллегу лицемеркой и прямо написала: «Ты не моя семья. Ты не моя подруга». Паркер позднее говорила, что эти слова разбили ей сердце, и отрицала существование взаимной ссоры. По её версии, она никогда публично не нападала на Кэттролл и не хотела участвовать в «кошачьей драке», которую придумали таблоиды.

Саманта вернулась, но даже не встретилась с подругами

Почему Ким Кэттролл не снялась в первом сезоне сериала «И просто так…». Фото © ТАСС / Zuma / Brett Cove

Когда 9 декабря 2021 года начался сериал «И просто так…», Ким Кэттролл в нём не было. Актриса утверждала, что приглашения не получала и узнала о продолжении из социальных сетей. Создатели объясняли её отсутствие иначе: Ким неоднократно заявляла, что не собирается возвращаться, поэтому проект изначально строили без неё.

И всё же Саманта ненадолго появилась во втором сезоне. Сцену сняли 22 марта 2023 года в Нью-Йорке. Кэттролл работала отдельно и не встречалась ни с Паркер, ни с Никсон, ни с Дэвис, ни даже с шоураннером Майклом Патриком Кингом. В кадре Саманта позвонила Кэрри из автомобиля — две бывшие подруги поговорили по телефону, но так и не оказались рядом. Эпизод вышел 24 августа 2023 года и стал последним появлением Кэттролл во франшизе. В июле 2024-го она опровергла слухи о возвращении в третьем сезоне, а 14 августа 2025 года «И просто так…» завершился без воссоединения четвёрки.

Сегодня Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис продолжают поддерживать друг друга, встречаться и вспоминать сериал. Ким Кэттролл живёт отдельно от этой истории и публично не демонстрирует желания восстановить отношения. На экране их героини доказали, что женская дружба способна пережить почти всё. За кадром оказалось иначе: иногда люди могут создать идеальную близость для миллионов зрителей, но так и не стать близкими друг другу. К слову, иногда роль разрушает не только отношения между коллегами, но и самого актёра. Ранее Life.ru рассказывал о 13 артистах, которые слишком глубоко погрузились в образ и едва не потеряли рассудок — от Джокера до Ивана Грозного.

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Авторы Анна Московко