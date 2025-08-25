«Могла бы выглядеть на 20 лет моложе»: Почему актриса Сара Джессика Паркер превратилась в старуху

Выход сиквела «Секса в большом городе» вновь привлёк внимание к его звёздам, и их внешность стала предметом активного обсуждения и осуждения. И Сара Джессика Паркер, та самая знаменитая Кэрри Брэдшоу, которая считалась иконой стиля для целого поколения, оказалась в центре этих дискуссий. Что помешало звезде культового сериала выглядеть на 20 лет моложе?

От природы у Сары Джессики Паркер тип лица, который стареет медленно: у неё хорошо выраженный лицевой скелет, изначально малый объём мягких тканей на лице, что обещало ей щадящее старение и медленное развитие возрастного птоза лица. Ксения Авдошенко Пластический хирург и кандидат медицинских наук

Так в чём же проблема? Почему во втором сезоне «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер так плохо выглядит? Вероятно, как рассказывает Life.ru пластический хирург и кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко, первой эстетической операцией актрисы стала щадящая ринопластика. Хирург сохранил её изюминку в виде большого длинного носа. Тем не менее лицо стало выглядеть изящнее и более привлекательно. Большой плюс в том, что всю свою жизнь актриса находится в одном и том же стабильно низком весе, что позволяет ей очень долгое время выглядеть молодо, практически «вне возраста».

Сара Джессика Паркер из «Секса в большом городе» молодая и красивая и из нового «И просто так» уже уродка. Фото © Кадр из фильма «Секс в большом городе», режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «И просто так», режиссёры Майкл Патрик Кинг, Синтия Никсон, Джиллиан Робеспьер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Кендес Бушнелл, Даррен Стар и др. / Kino-teatr

Но возраст берёт своё. Да к тому же такая вредная привычка, как многолетнее курение, отрицательно сказывается на внешности Сары Джессики Паркер. «На сегодняшний день 60-летняя актриса не выполнила ни одной пластической операции. И мы можем об этом судить по тому, что у неё нет рубцов перед ухом, сохранены все избытки кожи вокруг глаз, на шее и в подбородочной области», — говорит эксперт. Всю эту картину усугубляет тот факт, что Сара Джессика Паркер не красит волосы. Она позволила своим шикарным кудрявым волосам стареть вместе с ней.

Седина не красит ни одну женщину! А вкупе с возрастными изменениями, потерей объёма на лице, огромным количеством мимических морщин и дряблой кожей на шее — Сара Джессика Паркер выглядит, к сожалению, как стареющая курящая бабушка. Ксения Авдошенко Пластический хирург и кандидат медицинских наук

Фото © Кадр из фильма «И просто так», режиссёры Майкл Патрик Кинг, Синтия Никсон, Джиллиан Робеспьер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Кендес Бушнелл, Даррен Стар и др. / Kino-teatr

Со слов пластического хирурга, актрисе очень повезло, у неё от природы самый удачный тип старения лица, и для того, чтобы её лицо сделать более молодым и приостановить прогрессирование возрастных изменений, много усилий не нужно. «Достаточно выполнить банальную верхнюю блефаропластику и, возможно, щипковую нижнюю блефаропластику, подкрепить полученный результат инъекциями ботулотоксина в область лба, межбровья и уголков глаз. Всё это сделает её взгляд более молодым и сияющим», — говорит про актрису кандидат медицинских наук. Также стоит отметить, что композитный хирургический SMAS- лифтинг лица позволит Саре Джессике Паркер выглядеть моложе лет на 20.