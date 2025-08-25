«Завершу все домыслы»: Полина Диброва впервые высказалась о «дружбе» с женой своего любовника
Полина Диброва заявила, что не дружит с женой своего любовника с 2017 года
Полина Диброва (слева), Елена Товстик (справа). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova; elenatovstik
Жена телеведущего Дмитрия Диброва впервые публично рассказала о знакомстве и отношениях с Еленой Товстик, муж которой ушёл к ней. Как уверяет Полина Диброва, они не были подругами уже много лет и не поддерживали никаких контактов.
«Хочу завершить все эти догадки и домыслы. Первая порция. Накидываете следующие. Елена Товстик ваша подруга? Практически 9 лет мы не взаимодействовали. Я не общаюсь с Еленой Товстик с начала 2017 года», — сказала Диброва, её слова приводит StarHit.
Полина подтвердила, что действительно является крёстной матерью сына Товстиков, с которым она продолжала поддерживать общение. Две семьи познакомились ещё в 2012 году. Что стало причиной прекращения дружбы двух женщин, Полина раскрывать не стала. Она лишь заверила, что позже поделится дополнительной информацией.
Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина (Наградова) разводятся. У пары трое сыновей — Александр, Фёдор и Илья, все они младше 18 лет. Сообщилось, что Полина Диброва якобы изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком. Сейчас жена предпринимателя Елена Товстик тяжело переживает разрыв и обвиняет бывшую подругу в предательстве.