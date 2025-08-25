Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:17

«Завершу все домыслы»: Полина Диброва впервые высказалась о «дружбе» с женой своего любовника

Полина Диброва заявила, что не дружит с женой своего любовника с 2017 года

Полина Диброва (слева), Елена Товстик (справа). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova; elenatovstik

Полина Диброва (слева), Елена Товстик (справа). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova; elenatovstik

Жена телеведущего Дмитрия Диброва впервые публично рассказала о знакомстве и отношениях с Еленой Товстик, муж которой ушёл к ней. Как уверяет Полина Диброва, они не были подругами уже много лет и не поддерживали никаких контактов.

«Хочу завершить все эти догадки и домыслы. Первая порция. Накидываете следующие. Елена Товстик ваша подруга? Практически 9 лет мы не взаимодействовали. Я не общаюсь с Еленой Товстик с начала 2017 года», — сказала Диброва, её слова приводит StarHit.

Полина подтвердила, что действительно является крёстной матерью сына Товстиков, с которым она продолжала поддерживать общение. Две семьи познакомились ещё в 2012 году. Что стало причиной прекращения дружбы двух женщин, Полина раскрывать не стала. Она лишь заверила, что позже поделится дополнительной информацией.

Полина Диброва с любовником планируют жить в роскошном особняке за 140 млн рублей
Полина Диброва с любовником планируют жить в роскошном особняке за 140 млн рублей

Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина (Наградова) разводятся. У пары трое сыновей — Александр, Фёдор и Илья, все они младше 18 лет. Сообщилось, что Полина Диброва якобы изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком. Сейчас жена предпринимателя Елена Товстик тяжело переживает разрыв и обвиняет бывшую подругу в предательстве.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Полина Диброва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar