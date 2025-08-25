«Завершу все домыслы»: Полина Диброва впервые высказалась о «дружбе» с женой своего любовника

Жена телеведущего Дмитрия Диброва впервые публично рассказала о знакомстве и отношениях с Еленой Товстик, муж которой ушёл к ней. Как уверяет Полина Диброва, они не были подругами уже много лет и не поддерживали никаких контактов.

«Хочу завершить все эти догадки и домыслы. Первая порция. Накидываете следующие. Елена Товстик ваша подруга? Практически 9 лет мы не взаимодействовали. Я не общаюсь с Еленой Товстик с начала 2017 года», — сказала Диброва, её слова приводит StarHit.