Полина Диброва с любовником планируют жить в роскошном особняке за 140 млн рублей

Адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы бывшей супруги бизнесмена Романа Товстика, сделала заявление о покупке олигархом особняка стоимостью свыше 140 млн рублей для совместного проживания с Полиной Дибровой. Однако, как выяснили в редакции kp.ru, информация оказалась неточной.

«Роман Товстик действительно купил дом на будущее в новом коттеджном посёлке, но он пока ещё не сдан», — сообщил источник из окружения пары.