Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 15:05

Полина Диброва с любовником планируют жить в роскошном особняке за 140 млн рублей

Kp.ru: Роман Товстик приобрёл дом за ₽141 млн для Дибровой, но он ещё не сдан

Роман и Полина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik, polinadibrova

Роман и Полина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik, polinadibrova

Адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы бывшей супруги бизнесмена Романа Товстика, сделала заявление о покупке олигархом особняка стоимостью свыше 140 млн рублей для совместного проживания с Полиной Дибровой. Однако, как выяснили в редакции kp.ru, информация оказалась неточной.

«Роман Товстик действительно купил дом на будущее в новом коттеджном посёлке, но он пока ещё не сдан», — сообщил источник из окружения пары.

По данным издания, в настоящее время пара временно проживает на Рублёвке в арендованном особняке, расположенном рядом с бывшим домом Дибровой. Дети телеведущей регулярно навещают мать, но остаются жить с отцом. Переезд в новый дом запланирован после завершения строительства.

Любовника Полины Дибровой готовят к операции после избиения обманутой женой
Любовника Полины Дибровой готовят к операции после избиения обманутой женой

Напомним, недавно в Сети появилась информация о том, что телеведущий Дмитрий Дибров расходится со своей супругой Полиной, которая якобы изменила мужу с Романом Товстиком. Близкие Диброва рассказали, как он переживает измену. А адвокат Александр Добровинский пояснил, на каких условиях семья разведётся.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Полина Диброва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar