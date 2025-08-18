Полина Диброва с любовником планируют жить в роскошном особняке за 140 млн рублей
Kp.ru: Роман Товстик приобрёл дом за ₽141 млн для Дибровой, но он ещё не сдан
Роман и Полина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik, polinadibrova
Адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы бывшей супруги бизнесмена Романа Товстика, сделала заявление о покупке олигархом особняка стоимостью свыше 140 млн рублей для совместного проживания с Полиной Дибровой. Однако, как выяснили в редакции kp.ru, информация оказалась неточной.
«Роман Товстик действительно купил дом на будущее в новом коттеджном посёлке, но он пока ещё не сдан», — сообщил источник из окружения пары.
По данным издания, в настоящее время пара временно проживает на Рублёвке в арендованном особняке, расположенном рядом с бывшим домом Дибровой. Дети телеведущей регулярно навещают мать, но остаются жить с отцом. Переезд в новый дом запланирован после завершения строительства.
Напомним, недавно в Сети появилась информация о том, что телеведущий Дмитрий Дибров расходится со своей супругой Полиной, которая якобы изменила мужу с Романом Товстиком. Близкие Диброва рассказали, как он переживает измену. А адвокат Александр Добровинский пояснил, на каких условиях семья разведётся.