«Предала Россию»: Стало известно, почему беглянка Пугачёва до сих пор не признана иноагентом
Бородин: Высокопоставленные друзья не дают признать Пугачёву иноагентом
Алла Пугачёвой. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народная артистка СССР Алла Пугачёва до сих пор не признана иностранным агентом, потому что данному решению препятствуют высокопоставленные друзья певицы, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
«У неё есть друзья в высоких кабинетах, которые до сих пор видят в Пугачёвой народную артистку нашей страны. Они глубоко ошибаются. Алла Пугачёва давно предала Россию и своих поклонников», — подчеркнул собеседник «Ридуса».
По его словам, если певица когда-либо решит вернуться на родину, для многих это событие останется незамеченным. Во-первых, потому что её считают предательницей, а во-вторых, потому что сегодня в России есть много молодых талантливых артистов, которые поют лучше Пугачёвой.
Ранее Алле Пугачёвой пришлось вдвое урезать гонорар из-за низкого спроса на концерты. Кроме того, артистка призналась в проблемах со здоровьем.