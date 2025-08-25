«Предала Россию»: Стало известно, почему беглянка Пугачёва до сих пор не признана иноагентом

Народная артистка СССР Алла Пугачёва до сих пор не признана иностранным агентом, потому что данному решению препятствуют высокопоставленные друзья певицы, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«У неё есть друзья в высоких кабинетах, которые до сих пор видят в Пугачёвой народную артистку нашей страны. Они глубоко ошибаются. Алла Пугачёва давно предала Россию и своих поклонников», — подчеркнул собеседник «Ридуса».