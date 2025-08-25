«Воронины» — тогда и сейчас: как изменились любимые герои сериала, который вышел 16 лет назад

«Проворонить» «Ворониных» в 2009 было сложно, ведь запуску сериала предшествовала масштабная рекламная кампания. «Проворонить» «Ворониных» в 2025-м, кажется, стало ещё сложнее, потому что недавно в Интернете завирусилась насыщенная непотребствами «Песня Кости Воронина». Кто-то прямо сейчас зарабатывает на наследии ситкома иностранную валюту, потому что данная музыкальная композиция доступна на многих зарубежных стриминг-платформах. До 10 сезона «Воронины» считались адаптацией американской комедии «Все любят Рэймонда», но после 11 сезона стали самостоятельным произведением искусства. Рассказываем, как изменились Костя и другие.

Костя Воронин (Георгий Дронов)

Костя Воронин — не главный патриарх, но единственный трудоспособный глава семьи в фамильном имении Ворониных. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © РИА «Новости»/ Алексей Филиппов

Костю Воронина играет Георгий Дронов. Актёр родился в 1971 году, во время старта «Ворониных» ему было 38 лет. В 2024 году 25 лет исполнилось его театральной карьере. Георгий играл не только в комедиях, Костя Воронин появляется, например, в триллере «Бешенство» 2024 года. Для большинства обычных россиян Дронов навсегда останется Костей. Но для театралов он — импрессарио Жозеф Шорман из спектакля «А это, как два крыла...» У него есть ребёнок с прошлой женой, Татьяной Мирошниковой.

Вера Воронина (Екатерина Волкова)

Вера Воронина — супруга Кости. Она выносила почти всех детей в семье Ворониных. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkovihome

Екатерина Валерьевна Волкова стала находкой для сериала «Воронины». Не стоит путать её с Екатериной Юрьевной, это совершенно другой человек. Екатерина Валерьевна стала Верой Ворониной в 27 лет. Она родилась в 1982 году, девушка закончила Щепкинское училище с красным дипломом. Она на время прекратила театральную карьеру ради «Ворониных», а потом снова возобновила в 2014 году. Волкова замужем, воспитывает дочь.

Лёня Воронин (Станислав Дужников)

Заметим, что все странные песни делают именно про Костю, а не про Лёню Воронина. Потому что народ уважает власть. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas_duzhnikov

Лёня Воронин — старший брат Кости. Всю жизнь он служил в милиции (полиции), с 268-й серии вышел в отставку в звании подполковника. Энциклопедия фанатов сериала про Лёню пишет следующим образом: «По сравнению с братом и родителями, является так или иначе адекватным». Кажется, энциклопедия несколько пристрастна. Станислав Дужников специально для роли набрал 20 килограммов. В 2016 году похудел уже на 50. Кажется, Лёню Воронина играть действительно трудно. В 2018 году Дужников стал заслуженным артистом Российской Федерации. У актёра есть дочь Устинья.

Настя Воронина (Юлия Куварзина)

Юлия Куварзина сыграла Настю Воронину. Её амплуа нулевых заставляет перевести «Ворониных» на японский. .ボロニン. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ykuvarzina_official

Юлия Куварзина могла запомниться многим в роли Татьяны из сериала «Не родись красивой». Но это был 2005 год. В 2009-м она перевоплотилась в Настю Воронину. Это жена Лёни Воронина, однокурсница Веры, урождённая Шварц. Когда-то училась в Москве на дизайнера, теперь работает то в рекламе и пиаре, то в детском саду. Ну а Юлия в 2023 году получила медаль «За труды в культуре и искусстве», а летом 2025-го отпраздновала 50-летие. Самое главное — теперь она довольна фигурой!

Галина Ивановна Воронина (Анна Фроловцева)

Галина Ивановна Воронина — судя по всему, склонная к гиперопеке и, возможно, властная мама Кости и Лёни. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © VK / Анна Фроловцева | Официальная группа

В сериале «Воронины» Анна Фроловцева играет Галину Ивановну. Косте и Лёне она приходится родной мамой. Судя по всему, это склонная к гиперопеке женщина, ведь иначе подполковник милиции и спортивный журналист не жили бы вместе с ней под одной крышей. По сути, Воронины выкупили, видимо, с её подачи, весь лестничный пролёт и превратили обычный многоквартирный дом в свою семейную усадьбу. Автором затеи, безусловно, является Галина Ивановна, ведь больше некому такое придумать. Анна Фроловцева с Божьей помощью оправляется от онкологии, 30 августа ей исполнится 77 лет. С 1970-х великая актриса служила в разных театрах.

Николай Петрович Воронин (Борис Клюев)

Николай Петрович Воронин — это папа братьев Ворониных. Борис Клюев был звездой сериала. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © РИА «Новости» / Илья Питалев

Николай Петрович Воронин — с ним связана коронная фраза: «Египетская сила!» Борис Клюев стал звездой съёмочной группы. Он был самым старшим — тем, кому уже 65 лет от роду. Его афоризмы и шутки запоминали стар и млад. До «Ворониных» Клюев играл Рошфора в «Мушкетёрах» и Майкрофта в «Шерлоке Холмсе». А в 2020 году в возрасте 76 лет скончался от болезни лёгких. Борис Клюев навсегда останется в наших сердцах.

Маша Воронина (Мария Ильюхина)

Маша Воронина! Ей было всего шесть лет, как на съёмочной площадке, так и в жизни. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maria_iliukhina

Маше Ильюхиной исполняется шесть лет — и теперь она проживает жизнь за какую-то другую девочку, Машу Воронину. А потом снимается в «Бомбиле», «Мамочках» и «Деффчонках» параллельно с соревнованиями по художественной гимнастике. Теперь рождённой в 2003 году девушке уже 21 год. Она уже не Маша, а Мария Сергеевна. В 2017-м, впрочем, к ней уже можно было обращаться по имени-отчеству: Мария получила тогда национальную детскую премию «Главная актриса». Сейчас у Марии Сергеевны есть свои заботы: она воспитывает двухлетнюю дочь.