25 августа, 04:00

«Воронины» — тогда и сейчас: как изменились любимые герои сериала, который вышел 16 лет назад

Оглавление
Костя Воронин (Георгий Дронов)
Вера Воронина (Екатерина Волкова)
Лёня Воронин (Станислав Дужников)
Настя Воронина (Юлия Куварзина)
Галина Ивановна Воронина (Анна Фроловцева)
Николай Петрович Воронин (Борис Клюев)
Маша Воронина (Мария Ильюхина)

«Не проворонь!» и «Семейный блокбастер» — такие слоганы были у сериала «Воронины» в 2009 году. Первая серия вышла 16 лет назад. Ровесники «Ворониных» могут получить водительские права в США. Life.ru рассказывает, как изменились герои ситкома, как выглядят сейчас.

Как изменились Воронины? Сколько им уже лет? Кто такой Костя Воронин? Коллаж © Life.ru. Обложка © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkovihome, maria_iliukhina © Freepik

«Проворонить» «Ворониных» в 2009 было сложно, ведь запуску сериала предшествовала масштабная рекламная кампания. «Проворонить» «Ворониных» в 2025-м, кажется, стало ещё сложнее, потому что недавно в Интернете завирусилась насыщенная непотребствами «Песня Кости Воронина». Кто-то прямо сейчас зарабатывает на наследии ситкома иностранную валюту, потому что данная музыкальная композиция доступна на многих зарубежных стриминг-платформах. До 10 сезона «Воронины» считались адаптацией американской комедии «Все любят Рэймонда», но после 11 сезона стали самостоятельным произведением искусства. Рассказываем, как изменились Костя и другие.

Костя Воронин (Георгий Дронов)

Костя Воронин — не главный патриарх, но единственный трудоспособный глава семьи в фамильном имении Ворониных. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © РИА «Новости»/ Алексей Филиппов

Костю Воронина играет Георгий Дронов. Актёр родился в 1971 году, во время старта «Ворониных» ему было 38 лет. В 2024 году 25 лет исполнилось его театральной карьере. Георгий играл не только в комедиях, Костя Воронин появляется, например, в триллере «Бешенство» 2024 года. Для большинства обычных россиян Дронов навсегда останется Костей. Но для театралов он — импрессарио Жозеф Шорман из спектакля «А это, как два крыла...» У него есть ребёнок с прошлой женой, Татьяной Мирошниковой.

Вера Воронина (Екатерина Волкова)

Вера Воронина — супруга Кости. Она выносила почти всех детей в семье Ворониных. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkovihome

Екатерина Валерьевна Волкова стала находкой для сериала «Воронины». Не стоит путать её с Екатериной Юрьевной, это совершенно другой человек. Екатерина Валерьевна стала Верой Ворониной в 27 лет. Она родилась в 1982 году, девушка закончила Щепкинское училище с красным дипломом. Она на время прекратила театральную карьеру ради «Ворониных», а потом снова возобновила в 2014 году. Волкова замужем, воспитывает дочь.

Лёня Воронин (Станислав Дужников)

Заметим, что все странные песни делают именно про Костю, а не про Лёню Воронина. Потому что народ уважает власть. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas_duzhnikov

Лёня Воронин — старший брат Кости. Всю жизнь он служил в милиции (полиции), с 268-й серии вышел в отставку в звании подполковника. Энциклопедия фанатов сериала про Лёню пишет следующим образом: «По сравнению с братом и родителями, является так или иначе адекватным». Кажется, энциклопедия несколько пристрастна. Станислав Дужников специально для роли набрал 20 килограммов. В 2016 году похудел уже на 50. Кажется, Лёню Воронина играть действительно трудно. В 2018 году Дужников стал заслуженным артистом Российской Федерации. У актёра есть дочь Устинья.

Настя Воронина (Юлия Куварзина)

Юлия Куварзина сыграла Настю Воронину. Её амплуа нулевых заставляет перевести «Ворониных» на японский. .ボロニン. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ykuvarzina_official

Юлия Куварзина могла запомниться многим в роли Татьяны из сериала «Не родись красивой». Но это был 2005 год. В 2009-м она перевоплотилась в Настю Воронину. Это жена Лёни Воронина, однокурсница Веры, урождённая Шварц. Когда-то училась в Москве на дизайнера, теперь работает то в рекламе и пиаре, то в детском саду. Ну а Юлия в 2023 году получила медаль «За труды в культуре и искусстве», а летом 2025-го отпраздновала 50-летие. Самое главное — теперь она довольна фигурой!

Галина Ивановна Воронина (Анна Фроловцева)

Галина Ивановна Воронина — судя по всему, склонная к гиперопеке и, возможно, властная мама Кости и Лёни. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © VK / Анна Фроловцева | Официальная группа

В сериале «Воронины» Анна Фроловцева играет Галину Ивановну. Косте и Лёне она приходится родной мамой. Судя по всему, это склонная к гиперопеке женщина, ведь иначе подполковник милиции и спортивный журналист не жили бы вместе с ней под одной крышей. По сути, Воронины выкупили, видимо, с её подачи, весь лестничный пролёт и превратили обычный многоквартирный дом в свою семейную усадьбу. Автором затеи, безусловно, является Галина Ивановна, ведь больше некому такое придумать. Анна Фроловцева с Божьей помощью оправляется от онкологии, 30 августа ей исполнится 77 лет. С 1970-х великая актриса служила в разных театрах.

Николай Петрович Воронин (Борис Клюев)

Николай Петрович Воронин — это папа братьев Ворониных. Борис Клюев был звездой сериала. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © РИА «Новости» / Илья Питалев

Николай Петрович Воронин — с ним связана коронная фраза: «Египетская сила!» Борис Клюев стал звездой съёмочной группы. Он был самым старшим — тем, кому уже 65 лет от роду. Его афоризмы и шутки запоминали стар и млад. До «Ворониных» Клюев играл Рошфора в «Мушкетёрах» и Майкрофта в «Шерлоке Холмсе». А в 2020 году в возрасте 76 лет скончался от болезни лёгких. Борис Клюев навсегда останется в наших сердцах.

Маша Воронина (Мария Ильюхина)

Маша Воронина! Ей было всего шесть лет, как на съёмочной площадке, так и в жизни. Фото © «Воронины», режиссёры Александр Жигалкин, Леонид Коновалов и др., сценаристы Лью Шнайдер, Павел Орешин и др. / Kinopoisk © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maria_iliukhina

Маше Ильюхиной исполняется шесть лет — и теперь она проживает жизнь за какую-то другую девочку, Машу Воронину. А потом снимается в «Бомбиле», «Мамочках» и «Деффчонках» параллельно с соревнованиями по художественной гимнастике. Теперь рождённой в 2003 году девушке уже 21 год. Она уже не Маша, а Мария Сергеевна. В 2017-м, впрочем, к ней уже можно было обращаться по имени-отчеству: Мария получила тогда национальную детскую премию «Главная актриса». Сейчас у Марии Сергеевны есть свои заботы: она воспитывает двухлетнюю дочь.

Совсем недавно на экраны вышел спин-офф «Ворониных», он называется «Костя – Вера». И в первой же серии создатели почтили память Бориса Клюева несколькими упоминаниями его персонажа и подборкой трогательных фотографий. Костя теперь цепляется к недостаткам будущего зятя своей дочери. Так же Галина Ивановна поступала с Верой 16 лет назад. 22 августа умер певец Ярослав Евдокимов, главный «Фантазёр» СССР, и Life.ru написал о нём памятный материал.

