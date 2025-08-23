6 холостяков российского кино: Кто из молодых актёров до 35 лет всё ещё без кольца на пальце
Эти молодые люди успели разбить множество сердец. При этом сами обручаться пока не спешат. Мы нашли молодых актёров российского кино, которые до сих пор не женились. Life.ru рассказывает, кто эти холостяки, что известно об их личной жизни.
Самые завидные женихи российского кино, кому нет и 35 лет! Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tabakov_pavel, nester_dr, nomanvasilev._
Сердца этих молодых людей, кажется, под замком. Кто-то из них не может жениться, потому что не приспособлен к браку и, по собственным словам, не очень хорош в быту. Кто-то просто не хочет. У одного из них не сложилась любовь в очень, очень интересных обстоятельствах. Рассказываем в материале о шести восходящих звёздах российского кино. Эти парни молоды — им нет даже 35 лет. И холосты — кольца на пальце что-то не видно.
Павел Табаков
Павел Табаков — сын Олега Табакова и Марины Зудиной. Он уже делает успехи в кинематографе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tabakov_pavel
Павел Олегович Табаков родился 1 августа 1995 года в Москве. Его первый актёрский опыт состоялся на подмостках МХТ имени Чехова — там Паша в 12 лет участвовал в постановке «Лунное чудовище». Следующие три года мальчик не хотел становиться актёром, но потом увидел спектакль и сказал, что поступит в Театральную школу Олега Табакова. К сыну Олег в школе относился строже, чем к другим ученикам. В 2014 году Табаков-младший сыграл первую роль в кино — Костю в картине «Звезда» Анны Меликян. Потом были «Орлеан» и «Дуэлянт». В сериале «Беспринципные» Павел сыграл в 2020 году. А в экранизации пелевинского «Ампира V» ему досталась главная роль.
В 2016 году актёр встречался с Марией Фоминой, но они расстались в 2017-м. Потом его девушкой была Софья Синицына, но и тут не сложилось. Зато в 2021 году от Марины Зудиной поклонники узнали, что ещё год назад у Табакова родилась дочь. Это его совместный ребёнок с Софьей, и та комментирует ситуацию так: «Построить любовь у нас не получилось, но мы прекрасные родители». Сам Павел Табаков в свои 30 лет всё ещё холост.
Андрей Нестеренко
Андрей Нестеренко в детстве любил смотреть «Гарри Поттера», теперь его рост — 195 сантиметров, и он не женат. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nester_dr
Андрей Нестеренко родился 7 сентября 1999 года в городе Радужном. С 10 лет парень озвучивал любимого всеми Гарри Поттера из одноимённой серии фильмов. Потом хотел поступить на техническую специальность, а попал во ВГИК. После университета снимался в фильме «Гардемарины 1787. Мир» Светланы Дружининой. Потом играл в сериале «Женская версия. Такси зелёный огонёк» и в фильме «Я хочу! Я буду!». Ещё он занимается музыкой — в дуэте с Александрой Каштановой. Летом 2022 года поклонники писали, что у Нестеренко была девушка, но пара рассталась. В свои 25 Нестеренко ещё не женат.
Анар Халилов
Анар Халилов не любит свою фамилию. Та досталась ему от отчима. Хочет быть просто Анаром. Фото © VK / Анар Халилов || Anar Khalilov (APS)
Анар Халилов родился 28 марта 1994 года в Баку — столице Азербайджана. По внешности его сравнивали с Марком Эйдельштейном. И с Тимоти Шаламе. А Марка и Тимоти, в свою очередь, сравнивали друг с другом. Шаламе — американский Эйдельштейн и наоборот. Тем временем Анар окончил Щукинское училище и дебютировал на экране в одном из эпизодов сериала «Пятая стража». На родине актёр снялся в фильме «Ичери шехер», почти не зная языка. Его прорывом стал сериал «Этерна», где Халилов — король в изгнании. Насчёт личной жизни Анар категоричен: у него нет времени на это. Юноша не приспособлен к быту и признавался, что не испытывал влюблённости. Но девушку хочет такую, чтобы была «такая же крутая, как он, или ещё круче». Анару сейчас 31 год, и он — холостяк.
Роман Васильев
Роман Васильев — яркий, характерный актёр. Говорят, ему уготовано большое будущее. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nomanvasilev._
Роман Васильев родился 9 сентября 1994 года в молдавском городе Бельцы. Потом переехал в Калининград и учился там в известной студии «Стоп». После школы хотел в армию или во флот на должность повара или кока соответственно, но поступил в Школу-студию МХАТ. Васильев стал работать в Центре имени Всеволода Мейерхольда. Первая роль на экране — сериал «Лучше, чем люди» 2018 года. «Московский роман» принёс ему славу, а в «Анне К» Роман сыграл Вронского, любовника Карениной. С 2018-го Роман Васильев был в отношениях с Верой Колесниковой, коллегой по театральному проекту. Но уже в 2024 году говорил, что ему нравится состояние одиночества после долгих отношений. Какое-то время тридцатилетний мужчина, видимо, останется холостым.
Сергей Горошко
Сергей Горошко стал героем фанфиков и завирусился после роли в «Майоре Громе». Ничего удивительного. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey.goroshko.fulcro.
Сергей Горошко родился 7 июля 1997 года в Дзержинске. Когда ему было всего-то 23, про актёра написали множество фанатских литературных произведений — спасибо «Майору Грому». Но его актёрским дебютом стал сериал «Скажи правду» 2019 года. Играл с Павлом Табаковым и Иваном Янковским. И с Анаром Халиловым в сериале «Этерна». В 2023-м Горошко сыграл в новой «Азазели», потом в сериале «Содержанки-4». Однако несколько раз Сергей становился жертвой сталкинга. О своей личной жизни, учитывая количество умеренно буйных поклонниц, говорить Горошко совсем не любит. Только весной 2025-го вывел свою избранницу в свет. Кроме внешности, поклонники так ничего и не узнали. Сергею Горошко 29 лет, пока он холост, но учтите: ситуация может поменяться.
Никита Еленев
Никита Еленев мечтает сыграть «крайнюю степень чего-нибудь». Для него лучшая роль — это та, которую ещё не сыграли. Фото © VK / Никита Еленев | Официальная группа
Никита Еленев родился 15 марта 1993 года в городе Краснокамске Пермской области. После школы он поступил в Московскую театральную школу Олега Табакова. Его дебют состоялся в сериале «Молодёжка», там Еленев был нападающим «Медведей» Денисом Васильевым. В 2016 году появился фильм «23:59», там у Никиты главная роль. Потом были «Главбух. История одной фирмы», «Последний аксель» и «Неадекватные люди».
Раньше Еленев встречался с Елизаветой Шеховцовой, они часто публиковали романтические совместные фото. Уже в июле 2022 года девушка сначала писала о том, как прекрасно одиночество, а потом показала своего нового парня Василия на фоне скульптуры «Большая глина». А Никита Еленев в ноябре 2020-го признавался в интервью, что не может физически прикоснуться ни к любимым, ни к родным. Видимо, актёр ещё некоторое время будет холост. Сейчас ему тридцать.
Интересно, когда же шестеро холостяков наконец найдут свою любовь и смогут покрасоваться с кольцом на безымянном пальце? Может, снова вспыхнут чувства между Павлом Табаковым и мамой его ребёнка? Может, Анар наконец-то влюбится? И Еленев справится с расставанием, познакомившись с кем-то новым?