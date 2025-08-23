6 холостяков российского кино: Кто из молодых актёров до 35 лет всё ещё без кольца на пальце

Сердца этих молодых людей, кажется, под замком. Кто-то из них не может жениться, потому что не приспособлен к браку и, по собственным словам, не очень хорош в быту. Кто-то просто не хочет. У одного из них не сложилась любовь в очень, очень интересных обстоятельствах. Рассказываем в материале о шести восходящих звёздах российского кино. Эти парни молоды — им нет даже 35 лет. И холосты — кольца на пальце что-то не видно.

Павел Табаков

Павел Табаков — сын Олега Табакова и Марины Зудиной. Он уже делает успехи в кинематографе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tabakov_pavel

Павел Олегович Табаков родился 1 августа 1995 года в Москве. Его первый актёрский опыт состоялся на подмостках МХТ имени Чехова — там Паша в 12 лет участвовал в постановке «Лунное чудовище». Следующие три года мальчик не хотел становиться актёром, но потом увидел спектакль и сказал, что поступит в Театральную школу Олега Табакова. К сыну Олег в школе относился строже, чем к другим ученикам. В 2014 году Табаков-младший сыграл первую роль в кино — Костю в картине «Звезда» Анны Меликян. Потом были «Орлеан» и «Дуэлянт». В сериале «Беспринципные» Павел сыграл в 2020 году. А в экранизации пелевинского «Ампира V» ему досталась главная роль.

В 2016 году актёр встречался с Марией Фоминой, но они расстались в 2017-м. Потом его девушкой была Софья Синицына, но и тут не сложилось. Зато в 2021 году от Марины Зудиной поклонники узнали, что ещё год назад у Табакова родилась дочь. Это его совместный ребёнок с Софьей, и та комментирует ситуацию так: «Построить любовь у нас не получилось, но мы прекрасные родители». Сам Павел Табаков в свои 30 лет всё ещё холост.

Андрей Нестеренко

Андрей Нестеренко в детстве любил смотреть «Гарри Поттера», теперь его рост — 195 сантиметров, и он не женат. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nester_dr

Андрей Нестеренко родился 7 сентября 1999 года в городе Радужном. С 10 лет парень озвучивал любимого всеми Гарри Поттера из одноимённой серии фильмов. Потом хотел поступить на техническую специальность, а попал во ВГИК. После университета снимался в фильме «Гардемарины 1787. Мир» Светланы Дружининой. Потом играл в сериале «Женская версия. Такси зелёный огонёк» и в фильме «Я хочу! Я буду!». Ещё он занимается музыкой — в дуэте с Александрой Каштановой. Летом 2022 года поклонники писали, что у Нестеренко была девушка, но пара рассталась. В свои 25 Нестеренко ещё не женат.

Анар Халилов

Анар Халилов не любит свою фамилию. Та досталась ему от отчима. Хочет быть просто Анаром. Фото © VK / Анар Халилов || Anar Khalilov (APS)

Анар Халилов родился 28 марта 1994 года в Баку — столице Азербайджана. По внешности его сравнивали с Марком Эйдельштейном. И с Тимоти Шаламе. А Марка и Тимоти, в свою очередь, сравнивали друг с другом. Шаламе — американский Эйдельштейн и наоборот. Тем временем Анар окончил Щукинское училище и дебютировал на экране в одном из эпизодов сериала «Пятая стража». На родине актёр снялся в фильме «Ичери шехер», почти не зная языка. Его прорывом стал сериал «Этерна», где Халилов — король в изгнании. Насчёт личной жизни Анар категоричен: у него нет времени на это. Юноша не приспособлен к быту и признавался, что не испытывал влюблённости. Но девушку хочет такую, чтобы была «такая же крутая, как он, или ещё круче». Анару сейчас 31 год, и он — холостяк.

Роман Васильев

Роман Васильев — яркий, характерный актёр. Говорят, ему уготовано большое будущее. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nomanvasilev._

Роман Васильев родился 9 сентября 1994 года в молдавском городе Бельцы. Потом переехал в Калининград и учился там в известной студии «Стоп». После школы хотел в армию или во флот на должность повара или кока соответственно, но поступил в Школу-студию МХАТ. Васильев стал работать в Центре имени Всеволода Мейерхольда. Первая роль на экране — сериал «Лучше, чем люди» 2018 года. «Московский роман» принёс ему славу, а в «Анне К» Роман сыграл Вронского, любовника Карениной. С 2018-го Роман Васильев был в отношениях с Верой Колесниковой, коллегой по театральному проекту. Но уже в 2024 году говорил, что ему нравится состояние одиночества после долгих отношений. Какое-то время тридцатилетний мужчина, видимо, останется холостым.

Сергей Горошко

Сергей Горошко стал героем фанфиков и завирусился после роли в «Майоре Громе». Ничего удивительного. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey.goroshko.fulcro.

Сергей Горошко родился 7 июля 1997 года в Дзержинске. Когда ему было всего-то 23, про актёра написали множество фанатских литературных произведений — спасибо «Майору Грому». Но его актёрским дебютом стал сериал «Скажи правду» 2019 года. Играл с Павлом Табаковым и Иваном Янковским. И с Анаром Халиловым в сериале «Этерна». В 2023-м Горошко сыграл в новой «Азазели», потом в сериале «Содержанки-4». Однако несколько раз Сергей становился жертвой сталкинга. О своей личной жизни, учитывая количество умеренно буйных поклонниц, говорить Горошко совсем не любит. Только весной 2025-го вывел свою избранницу в свет. Кроме внешности, поклонники так ничего и не узнали. Сергею Горошко 29 лет, пока он холост, но учтите: ситуация может поменяться.

Никита Еленев

Никита Еленев мечтает сыграть «крайнюю степень чего-нибудь». Для него лучшая роль — это та, которую ещё не сыграли. Фото © VK / Никита Еленев | Официальная группа

Никита Еленев родился 15 марта 1993 года в городе Краснокамске Пермской области. После школы он поступил в Московскую театральную школу Олега Табакова. Его дебют состоялся в сериале «Молодёжка», там Еленев был нападающим «Медведей» Денисом Васильевым. В 2016 году появился фильм «23:59», там у Никиты главная роль. Потом были «Главбух. История одной фирмы», «Последний аксель» и «Неадекватные люди».

Раньше Еленев встречался с Елизаветой Шеховцовой, они часто публиковали романтические совместные фото. Уже в июле 2022 года девушка сначала писала о том, как прекрасно одиночество, а потом показала своего нового парня Василия на фоне скульптуры «Большая глина». А Никита Еленев в ноябре 2020-го признавался в интервью, что не может физически прикоснуться ни к любимым, ни к родным. Видимо, актёр ещё некоторое время будет холост. Сейчас ему тридцать.