Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 11:18

Скоро свадьба? Алёна Апина отправилась в салон для новобрачных с молодым ухажёром

StarHit: Апину застали за примеркой свадебного платья с молодым массажистом

Алёна Апина. Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neapina

Алёна Апина. Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neapina

Слухи о скором замужестве бывшей солистки группы «Комбинация» Алёны Апиной активно распространяются после того, как 60-летнюю певицу заметили в свадебном салоне в компании предполагаемого избранника. Об этом сообщает StarHit.

Поводом для домыслов об отношениях Апиной с молодым массажистом послужил летний отпуск в Грузии, где исполнительница популярных хитов отдыхала со своим молодым ухажёром. Тогда пару видели держащейся за руки и обнимающейся, что вызвало предположения о новом романе знаменитости. Теперь же артистка, кажется, намекнула на более серьёзный шаг и новый статус, указывая на то, что её спутник уже не просто избранник, а жених.

Журналисты застали Апину за примеркой короткого свадебного платья с корсетом и выбором к нему подходящих белых туфель на высоком каблуке.

Несмотря на это, сама певица пока хранит молчание относительно своей личной жизни. В Сети мнения разделились: одни фанаты искренне радуются за экс-участницу «Комбинации», другие же убеждены, что весь роман — не что иное, как продуманный пиар-проект.

Беременная Муцениеце отправилась на поиски платья для свадьбы с Петром Дрангой
Беременная Муцениеце отправилась на поиски платья для свадьбы с Петром Дрангой

Ранее стало известно, что 36-летняя актриса Анна Цуканова-Котт узаконила свои отношения с 43-летним продюсером Михаилом Врубелем, известным по работе над фильмом «Лёд». Пара оформила брак в тайне, гостей на торжестве не было.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Алёна Апина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar