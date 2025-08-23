Скоро свадьба? Алёна Апина отправилась в салон для новобрачных с молодым ухажёром

Слухи о скором замужестве бывшей солистки группы «Комбинация» Алёны Апиной активно распространяются после того, как 60-летнюю певицу заметили в свадебном салоне в компании предполагаемого избранника. Об этом сообщает StarHit.

Поводом для домыслов об отношениях Апиной с молодым массажистом послужил летний отпуск в Грузии, где исполнительница популярных хитов отдыхала со своим молодым ухажёром. Тогда пару видели держащейся за руки и обнимающейся, что вызвало предположения о новом романе знаменитости. Теперь же артистка, кажется, намекнула на более серьёзный шаг и новый статус, указывая на то, что её спутник уже не просто избранник, а жених.

Журналисты застали Апину за примеркой короткого свадебного платья с корсетом и выбором к нему подходящих белых туфель на высоком каблуке.

Несмотря на это, сама певица пока хранит молчание относительно своей личной жизни. В Сети мнения разделились: одни фанаты искренне радуются за экс-участницу «Комбинации», другие же убеждены, что весь роман — не что иное, как продуманный пиар-проект.