Беременная Муцениеце отправилась на поиски платья для свадьбы с Петром Дрангой
Актриса Агата Муцениеце и певец Пётр Дранга. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
Актриса Агата Муцениеце, несмотря на беременность, активно готовится к свадьбе с музыкантом Петром Дрангой и уже начала выбирать платье для торжества. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
«Роскошь и элегантность», — подписала снимки с примерки актриса.
Предложение руки и сердца Дранга сделал в мае 2025 года, на что Муцениеце ответила согласием. Праздник планировался на июль, однако дату пришлось перенести по неизвестным причинам. Судя по выложенным фотографиям с витрины свадебного салона, актриса выбирает наряды с необычными юбками и корсетами, отходя от классических образов.
Ранее Муцениеце удивила своих подписчиков видеозаписью, на которой она, будучи беременной, занимается на тренажёре. Однако внимание зрителей привлёк заметный синяк под глазом актрисы. Часть пользователей предположила, что он мог появиться после массажа, а некоторые недоброжелатели выдвигали версии о возможном домашнем насилии.