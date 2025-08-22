Беременная Муцениеце отправилась на поиски платья для свадьбы с Петром Дрангой

Актриса Агата Муцениеце, несмотря на беременность, активно готовится к свадьбе с музыкантом Петром Дрангой и уже начала выбирать платье для торжества. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«Роскошь и элегантность», — подписала снимки с примерки актриса.





Предложение руки и сердца Дранга сделал в мае 2025 года, на что Муцениеце ответила согласием. Праздник планировался на июль, однако дату пришлось перенести по неизвестным причинам. Судя по выложенным фотографиям с витрины свадебного салона, актриса выбирает наряды с необычными юбками и корсетами, отходя от классических образов.