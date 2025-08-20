Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 23:26

«Перерезали провода»: Адвокат Прилучного заявила о проникновении в её дом из-за дела против Муцениеце

Адвокат Прилучного сообщила о давлении со стороны окружения Муцениеце

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bugevuge

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bugevuge

Адвокат актёра Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила о давлении и угрозах в свой адрес со стороны окружения Агаты Муцениеце. По словам юриста, инцидент связан с возбуждённым уголовным делом против актрисы.

Даниелова сообщила о незаконном проникновении на её частную территорию неизвестных лиц. Юрист утверждает, что злоумышленники окружили дом, не давая ей выйти, и повредили коммуникации, оставив жильё без электроснабжения.

«Вчера ночью в 00:30 на территорию моего дома незаконно проникли неизвестные, перерезали все провода, перекрыли доступ к дому, повредили все коммуникации, вывели из строя дизель-генератор, дом до настоящего времени окружён неизвестными мне лицами, осуществляющими наблюдение за мной и моим домом. Уже вторые сутки я не могу привести дом в жизнеспособное состояние, а равно покинуть его», — сообщила юрист у себя в соцсетях.

Даниелова расценивает произошедшее как попытку оказать на неё давление в связи с уголовным производством против её оппонента. Речь идёт о деле Агаты Муцениеце, которое было возбуждено по заявлению Прилучного в конце прошлого года. В связи с угрозой безопасности адвокат направила обращение в правоохранительные органы. Она подчеркнула незаконность действий, и намерение решать вопрос по существу.

Брутян вскарабкалась на Прилучного прямо у бассейна в Турции
Брутян вскарабкалась на Прилучного прямо у бассейна в Турции

Напомним, что актёр Павел Прилучный обвинил Агату Муцениеце в клевете и добился возбуждения уголовного дела против бывшей жены. В то же время суд по поводу опеки над 12-летним сыном пары встал на сторону матери. После этой неудачи Прилучный улетел на моря с нынешней супругой Зепюр Брутян.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Павел Прилучный
  • Агата Муцениеце
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar