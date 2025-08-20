«Перерезали провода»: Адвокат Прилучного заявила о проникновении в её дом из-за дела против Муцениеце

Адвокат актёра Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила о давлении и угрозах в свой адрес со стороны окружения Агаты Муцениеце. По словам юриста, инцидент связан с возбуждённым уголовным делом против актрисы.

Даниелова сообщила о незаконном проникновении на её частную территорию неизвестных лиц. Юрист утверждает, что злоумышленники окружили дом, не давая ей выйти, и повредили коммуникации, оставив жильё без электроснабжения.

«Вчера ночью в 00:30 на территорию моего дома незаконно проникли неизвестные, перерезали все провода, перекрыли доступ к дому, повредили все коммуникации, вывели из строя дизель-генератор, дом до настоящего времени окружён неизвестными мне лицами, осуществляющими наблюдение за мной и моим домом. Уже вторые сутки я не могу привести дом в жизнеспособное состояние, а равно покинуть его», — сообщила юрист у себя в соцсетях.