18 августа, 15:38

«Только для нас двоих»: Звезда «Ералаша» тайно вышла замуж за продюсера Врубеля

Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель сыграли камерную свадьбу в Барвихе

Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля. Об этом она рассказала в соцсетях.

36-летняя звезда тайно расписалась с 43-летним продюсером фильма «Лёд».

«Ой, забыла вам рассказать... Свадьба была камерная, только для нас двоих», — написала Цуканова-Котт, опубликовав фото с церемонии в Барвиха Luxury Village.

Актриса предстала в необычном свадебном образе: короткое корсетное платье с пышной юбкой и огромным бантом, дополненное укороченным блейзером и классическими лодочками. Врубель выбрал традиционный чёрный смокинг с бабочкой. Цуканова-Котт рассказала, что купила платье сразу же после примерки трёх вариантов, став «самой быстрой невестой» в салоне.

Это второй брак актрисы — ранее 18 лет она прожила в отношениях с режиссёром Александром Коттом (их брак официально продлился с 2019 по 2023 год). Бывшие супруги воспитывают двоих детей и сохранили дружеские отношения. Новая свадьба прошла скромно — молодожёны обошлись без гостей и пышных торжеств.

Анна Цуканова-Котт снималась в таких фильмах и сериалах, как «Брестская крепость», «Дом Солнца», «Мажор 4», «Обратная сторона Луны», «Восьмидесятые». Многим она известна по ролям в детском киножурнале «Ералаш».

«Все хотят пропиариться»: Блёданс разоблачила фейки о разводе Дибровых
Ранее сообщалось, что падчерица Стаса Михайлова вступила в брак со своим однокурсником. 26-летняя Ева Канчельскис вышла замуж за молодого человека по имени Александр. Девушка поделилась с фолловерами снимками со свадебной церемонии, где предстала в изысканном белом наряде с длинным подолом. Мать невесты Инна Михайлова также поделилась трогательными моментами торжества, написав под фотографиями: «Будь счастлива, доченька!»

