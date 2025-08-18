«Только для нас двоих»: Звезда «Ералаша» тайно вышла замуж за продюсера Врубеля
Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель сыграли камерную свадьбу в Барвихе
Обложка © Telegram / «Анна Цуканова-Котт»
Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля. Об этом она рассказала в соцсетях.
36-летняя звезда тайно расписалась с 43-летним продюсером фильма «Лёд».
«Ой, забыла вам рассказать... Свадьба была камерная, только для нас двоих», — написала Цуканова-Котт, опубликовав фото с церемонии в Барвиха Luxury Village.
Актриса предстала в необычном свадебном образе: короткое корсетное платье с пышной юбкой и огромным бантом, дополненное укороченным блейзером и классическими лодочками. Врубель выбрал традиционный чёрный смокинг с бабочкой. Цуканова-Котт рассказала, что купила платье сразу же после примерки трёх вариантов, став «самой быстрой невестой» в салоне.
Это второй брак актрисы — ранее 18 лет она прожила в отношениях с режиссёром Александром Коттом (их брак официально продлился с 2019 по 2023 год). Бывшие супруги воспитывают двоих детей и сохранили дружеские отношения. Новая свадьба прошла скромно — молодожёны обошлись без гостей и пышных торжеств.
Анна Цуканова-Котт снималась в таких фильмах и сериалах, как «Брестская крепость», «Дом Солнца», «Мажор 4», «Обратная сторона Луны», «Восьмидесятые». Многим она известна по ролям в детском киножурнале «Ералаш».
