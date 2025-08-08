Падчерица Стаса Михайлова Ева Канчельскис вышла замуж за однокурсника

26-летняя Ева Канчельскис, падчерица известного певца Стаса Михайлова, вышла замуж за однокурсника по имени Александр. Девушка поделилась с подписчиками фотографиями со свадебной церемонии, на которых предстала в элегантном белом платье с длинным шлейфом. Её избранник выбрал классический тёмный костюм.

