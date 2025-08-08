Падчерица Стаса Михайлова Ева Канчельскис вышла замуж за однокурсника
Ева Канчельскис вышла замуж за однокурсника. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inamikhaylova
26-летняя Ева Канчельскис, падчерица известного певца Стаса Михайлова, вышла замуж за однокурсника по имени Александр. Девушка поделилась с подписчиками фотографиями со свадебной церемонии, на которых предстала в элегантном белом платье с длинным шлейфом. Её избранник выбрал классический тёмный костюм.
Ева Канчельскис вышла замуж за однокурсника. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inamikhaylova
Мама невесты, Инна Михайлова, также опубликовала трогательные кадры с праздника, сопроводив их подписью: «Будь счастлива, доченька!»
Ранее 19-летняя Аврора Киба сообщила о планах жить за счёт своего 62-летнего жениха, певца Григория Лепса, но только после того, как они поженятся. Она отметила, что Лепс регулярно дарит ей роскошные подарки, однако полностью зависеть от него она готова лишь после официального бракосочетания.