22 августа умер Ярослав Евдокимов: Рассказываем о семье, жёнах и детях «белорусского соловья»

Днём 22 августа 2025 года стало известно, что эстрадный певец Ярослав Евдокимов скончался от рака лёгких. Ходили слухи, будто это произошло в Италии, но Наталья Тарабан, директор артиста, опровергла их. На самом деле Евдокимов лечился в Минске. Артист родился 22 ноября 1946 года, на момент смерти ему было 78 лет. При жизни Ярослав Евдокимов был удостоен многих почестей.

Своё первое звание Ярослав Александрович получил 17 апреля 1980 года — «Заслуженный артист Белорусской ССР». В 1987 году, 13 июля, певец удостоился звания «Народный артист Белорусской ССР». А в 2006 году его признали заслуженным артистом Российской Федерации. Звание вручили 15 февраля. Как известно, за спиной каждого успешного мужчины стоит поддерживающая его женщина. Поэтому в данном материале мы сосредоточимся на семье артиста. Кто был супругой «белорусского соловья», есть ли у него наследники?

Родители Ярослава Евдокимова

По его прекрасному внешнему виду было и не понять, что Ярослав Евдокимов пережил действительно трудное детство. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации / yaroslavevdokimov.official

Александр Игнатьевич Евдокимов, отец певца, родом был из Красновиршенского района Пермской области. Ярослав так его никогда и не увидел. Будущий обладатель почётных званий родился 22 ноября 1946 года в Ровенской области — по собственным словам, в тюрьме. От стресса у Анастасии Харитоновны Очеретович, мамы будущего артиста, пропало молоко. Его выкормила сокамерница, жена лётчика, героя войны, Зинаида. Детство молодой Евдокимов провёл в селе Корысть в доме дедушки и бабушки. Анастасия смогла приехать к сыну только в 1955 году и вскоре забрала мальчика с собой в Норильск.

В северном городе Ярослав окончил музыкальную школу и поступил в Норильское музыкальное училище по классу контрабаса. Окончить профессиональное музыкальное образование не позволил призыв. Юношу отправили на три года на Северный флот, часть была расположена в посёлке Видяево. После службы Евдокимов к контрабасу уже не притронулся. Зато вернулся в родную деревню Корысть. По хронологии событий это должно было произойти не ранее 1969 года.

Первая жена — Нина Евдокимова

В деревне Ярослав Евдокимов встретил свою любовь. По крайней мере, так ему тогда казалось. Фото © 1tv

В родной деревне Ярослав Александрович нашёл себе жену. Нина Евдокимова была дочерью председателя колхоза. Юноша с неоконченным музыкальным образованием, только демобилизовавшийся с Северного флота, казался замечательной партией. Но спустя месяц брака произошло нечто странное. Ярослав Евдокимов бросил жену и уехал в Днепропетровск. Там устроился на шинный завод, стал петь в ресторане песни Магомаева. Отношения развалились, так толком и не начавшись. Впрочем, потом этот брак преподнёс ему огромный сюрприз.

Вторая жена — Алла Евдокимова

Алла стала женой Ярослава Евдокимова и перевезла его к себе домой, в Минск. Там началось эстрадное становление звезды. Фото © РИА «Новости» / Ю. Родкин

Вторая жена Ярослава Евдокимова, Алла, невольно стала для артиста проводником в мир эстрады. Девушка была практиканткой из Минска, заприметила статного красавца-певца в Днепропетровске, они поженились. Долго жили по съёмным квартирам, но Алла уговорила Ярослава уехать в Минск. Именно там Евдокимов стал настоящим эстрадным баритоном. В 1975 году Минская филармония формировала концертную программу «Память». Ярослава приняли туда как самородка. Потом была учёба в Минском музыкальном училище имени Глинки, концертная деятельность в хоре Белорусского военного округа и на Гостелерадио Беларуси. Именно в Минске Евдокимов выучил технику итальянского бельканто, брал уроки вокала у Владимира Бучеля.

Звание «Народный артист БССР» Евдокимов получил за песню «Поле памяти». Она очень понравилась бывшему партизану и генсеку союзной республики Петру Машерову. Потом были «Майский вальс» и баллады «Будьте долгу верны». Потом — «Зачарованная моя», которая стала «песней года – 81». В 1986 году Евдокимов гастролировал в Афганистане, а в 1987 году — стал заслуженным артистом БССР. Прямо перед расставанием со второй женой, в 1989 году, Ярослав Александрович выпустил свою самую известную композицию — «Фантазёр».

Третья жена — Ирина Крапивницкая

Ирина Крапивницкая стала женой Ярослава Евдокимова уже тогда, когда он был сложившимся эстрадником. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации / yaroslavevdokimov.official

Ирина Крапивницкая, экономист, начала отношения с Ярославом в 1990 году. Но познакомились они раньше — ещё в 1983-м. Тогда Ирина танцевала в ансамбле «Чаровницы». Она сразу поразила эстрадника своим незаурядным умом. После расставания со второй женой Аллой Евдокимов нашёл в Ирине свою настоящую любовь, хотя на тот момент ему было уже 44 года. Официально они зарегистрировали брак только в 2018 году. Ирина Крапивницкая является вдовой Ярослава Евдокимова.

Дети и внуки Евдокимова

У Ярослава Евдокимова были дети. Сын появился ещё в первом браке. Фото © 1tv

В 1970 году первая жена Ярослава Евдокимова, Нина, родила ему сына. Мальчика назвали Алексеем. Он рос без отца, хотя, по сообщениям из открытых источников, первое время получал от Ярослава денежную помощь. Но после официального развода певец даже не приезжал к ребёнку. Они встретились только в 2013 году на телевидении. Алексею к тому моменту было уже 43 года, он рассказал Ярославу о внучках — Наталье и Ольге. Наталья подарила Ярославу правнука — Дениса.

В браке с Аллой, второй женой, у Евдокимова родилась дочь Галина. Она не стала переезжать в Россию, живёт в Минске с мамой. Работает парикмахером в одном из салонов красоты. После воссоединения с отцом в том же 2013 году она стала для Евдокимова главной советницей в вопросах стиля. До самой смерти Ярослава от рака лёгких.