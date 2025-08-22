Новая трагедия в семье Татьяны Булановой: певица потеряла близкого человека

Певица Татьяна Буланова сообщила о тяжёлой утрате — умер её свёкор, отец бизнесмена Валерия Руднева. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Super.

«У меня свёкор умер», — коротко сказала артистка.

Известно, что у Булановой были тёплые отношения с родителями супруга. Она неоднократно говорила, что в семье мужа её приняли с заботой и вниманием. Это было особенно важно для певицы: её собственный отец умер в 1998 году, а мать — в 2017-м. Эти потери дались Татьяне очень тяжело.

Буланова подчеркивала, что в её нынешней семье царят гармония и взаимное уважение, а родственники мужа всегда готовы поддержать её в трудный момент.