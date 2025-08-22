Новая трагедия в семье Татьяны Булановой: певица потеряла близкого человека
Певица Татьяна Буланова сообщила о тяжёлой утрате — умер её свёкор, отец бизнесмена Валерия Руднева. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Super.
«У меня свёкор умер», — коротко сказала артистка.
Известно, что у Булановой были тёплые отношения с родителями супруга. Она неоднократно говорила, что в семье мужа её приняли с заботой и вниманием. Это было особенно важно для певицы: её собственный отец умер в 1998 году, а мать — в 2017-м. Эти потери дались Татьяне очень тяжело.
Буланова подчеркивала, что в её нынешней семье царят гармония и взаимное уважение, а родственники мужа всегда готовы поддержать её в трудный момент.
В последние годы Татьяна Буланова переживает вторую волну популярности. Её песни 90-х неожиданно полюбили зумеры: треки стали вирусными в TikTok и других соцсетях, где молодые пользователи переоткрыли для себя её меланхоличную манеру исполнения. На концертах певицы всё чаще можно увидеть молодую аудиторию, которая наравне со старшими поклонниками подпевает её хитам. Артистку даже называют «новой любимицей поколения Z», что подарило её карьере заметное второе дыхание.