22 августа, 11:17

Актриса Арефьева призналась, что никогда не отдавала своё сердце «плохишам»

Актриса Анна Арефьева заявила, что никогда не встречалась с хулиганами

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kerandella

Известная театральная и киноактриса Анна Арефьева призналась, что за свои 37 лет ни разу не ходила на свидание с классическими «опасными парнями» — теми самыми, кто мчится на Mercedes-Benz G-класса, облачён в кожаную куртку и с разбитыми кулаками. Об этом она рассказала Пятому каналу.

Арефьева — об «опасных парнях». Видео © Пятый канал

«Ну, скорее, заигрывала [с такими парнями], влюблялась я в артистов всегда… Наверно, у меня просто среда была с детства — я из поколения ленинградской актёрской династии, я выросла в театре. У меня возможности никогда не было встречаться или видеться с людьми такого рода», — сказала она.

Артистка подчеркнула, что актёрское ремесло даёт ей возможность проживать те эмоции и переживания, которые в реальности остаются вне её жизненного опыта. И всё же актриса не исключает, что однажды судьба может преподнести встречу с настоящим «плохишом», ведь жизнь порой удивляет неожиданными сюжетами.

Ранее Life.ru сообщил о смерти актёра Дмитрия Гранкина, который снимался в «Бандитском Петербурге» и «Улицах разбитых фонарей». Артисту было всего 48 лет, а причиной смерти стали острые проблемы с сердцем, вызванные болезнью почек.

