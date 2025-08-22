«Стал опытным»: Дава раскрыл, как рождение дочери поменяло его жизненные ориентиры
Рэпер Дава признался, что внутренне вырос после рождения дочери
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m
Рэпер и блогер Давид Манукян, более известный как DAVA, заявил, что стал внутри более зрелым и осознанным человеком, когда у него родилась дочь от певицы Мари Краймбрери. Об этом артист рассказал в беседе с порталом «Страсти».
Манукян отметил, что к любому человеку с возрастом приходит осознание, что менять свои ценности или точку зрения — это абсолютно нормально, однако сам он чувствует в себе развитие и внутренний рост.
«Тут даже дело больше в том, что я сам внутренне вырос, стал более опытным человеком, смог добиться чего-то и, соответственно, теперь я внимательнее отношусь к проектам, которые реализую и в которых принимаю участие», — сказал Дава.
Он также отметил ответственность творцов перед обществом и выразил надежду, что с опытом люди будут нести свои идеи в массы более осознанно. По его словам, это помогло бы сделать мир чище и добрее.
Напомним, что Давид Манукян стал отцом в мае, у него родилась дочь. Бабушка сразу прозвала её «сеньоритой вкусняшкой». А недавно Дава заявил, что он полностью доверяет своей жене Мари Краймбрери, поскольку уверен в её верности.