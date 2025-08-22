«Стал опытным»: Дава раскрыл, как рождение дочери поменяло его жизненные ориентиры

Рэпер и блогер Давид Манукян, более известный как DAVA, заявил, что стал внутри более зрелым и осознанным человеком, когда у него родилась дочь от певицы Мари Краймбрери. Об этом артист рассказал в беседе с порталом «Страсти».

Манукян отметил, что к любому человеку с возрастом приходит осознание, что менять свои ценности или точку зрения — это абсолютно нормально, однако сам он чувствует в себе развитие и внутренний рост.

«Тут даже дело больше в том, что я сам внутренне вырос, стал более опытным человеком, смог добиться чего-то и, соответственно, теперь я внимательнее отношусь к проектам, которые реализую и в которых принимаю участие», — сказал Дава.