«Уверен в жене полностью»: Дава раскрыл секрет крепких отношений с Мари Краймбрери
Блогер Дава заявил, что в браке полностью доверяет своей жене Мари Краймбрери
Дава и Мари. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m
Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) заявил, что полностью доверяет своей жене — певице Мари Краймбрери, поскольку она не дает поводов для ревности. Об этом он рассказал в кулуарах утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио», передает Пятый канал.
Дава рассказал, что доверяет Мари Краймбрери. Видео © Пятый канал
«Когда ты уверен в своей жене, а жена уверена в своём муже, вы доверяете друг другу, вы любите друг друга, то вам всё остальное вообще по барабану», — сказал Дава.
Блогер отметил, что Краймбрери никогда не давала ему поводов для сомнений в её верности. Он также добавил, что хотя шоу-бизнес предполагает постоянное общение с разными людьми, это не является проблемой для их отношений, построенных на взаимном доверии.
Напомним, блогер и певица рассказали о тайном бракосочетании 16 марта. Когда именно артисты сыграли свадьбу, неизвестно, однако на фото с праздника у Мари виднелся беременный живот. Позже выяснилось, что она родила дочь.