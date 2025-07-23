«Уверен в жене полностью»: Дава раскрыл секрет крепких отношений с Мари Краймбрери

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) заявил, что полностью доверяет своей жене — певице Мари Краймбрери, поскольку она не дает поводов для ревности. Об этом он рассказал в кулуарах утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио», передает Пятый канал.

Дава рассказал, что доверяет Мари Краймбрери. Видео © Пятый канал

«Когда ты уверен в своей жене, а жена уверена в своём муже, вы доверяете друг другу, вы любите друг друга, то вам всё остальное вообще по барабану», — сказал Дава.