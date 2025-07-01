Недавно ставшую мамой Мари Краймбрери обманули почти на миллион рублей
Mash: Мари Краймбрери стала жертвой мошенников при покупке кухонного гарнитура
Мари Краймбрери. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery
Певица Мари Краймбрери столкнулась с крупным обманом при покупке люксового кухонного гарнитура. Как сообщает телеграм-канал Mash, артистка приобрела квартиру в престижном комплексе Welton Towers (Хорошёво-Мнёвники) в мае и согласилась выкупить кухню у предыдущей владелицы вместе с дизайн-проектом, однако что-то пошло не по плану.
Сделка казалась выгодной: Краймбрери перевела предоплату на карту, а остальную сумму (около 900 тысяч рублей) передала наличными под расписку с условием доставки гарнитура в середине июня после завершения ремонта. Однако продавец начал постоянно переносить сроки под разными предлогами, а затем полностью перестал выходить на связь.
Вернуть деньги бывшая владелица квартиры отказалась, обвинив саму певицу в постоянном переносе доставок. В результате Краймбрери подала заявление в полицию о мошенничестве.
Это не первый случай, когда знаменитости становятся жертвами недобросовестных продавцов при обустройстве жилья. Эксперты рекомендуют всегда оформлять подобные сделки через безопасные платёжные системы и требовать официальные договоры даже при покупке мебели «с рук».
Напомним, что 19 мая блогер Дава и Мари Краймбрери рассказали о рождении своего первенца. Пара долгое время не раскрывала пол ребёнка, однако вскоре выяснилось, что у звёзд родилась девочка. Имя малышки пока не разглашается.