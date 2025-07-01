Недавно ставшую мамой Мари Краймбрери обманули почти на миллион рублей

Певица Мари Краймбрери столкнулась с крупным обманом при покупке люксового кухонного гарнитура. Как сообщает телеграм-канал Mash, артистка приобрела квартиру в престижном комплексе Welton Towers (Хорошёво-Мнёвники) в мае и согласилась выкупить кухню у предыдущей владелицы вместе с дизайн-проектом, однако что-то пошло не по плану.

Сделка казалась выгодной: Краймбрери перевела предоплату на карту, а остальную сумму (около 900 тысяч рублей) передала наличными под расписку с условием доставки гарнитура в середине июня после завершения ремонта. Однако продавец начал постоянно переносить сроки под разными предлогами, а затем полностью перестал выходить на связь.

Вернуть деньги бывшая владелица квартиры отказалась, обвинив саму певицу в постоянном переносе доставок. В результате Краймбрери подала заявление в полицию о мошенничестве.