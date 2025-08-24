Что ела Екатерина II: Меню, которое стоило казне дороже жизни солдата
Екатерина II была не только великой правительницей, но и настоящей гурманкой. Кофе на завтрак, черепаховый суп и пулярд с трюфелями на обед, строгий контроль за настроением гостей за столом — её трапезы стали частью истории империи.
Екатерина II вошла в историю не только как мудрая правительница и искусный политик, но и как женщина с настоящей страстью к еде. Для неё трапеза была не просто утолением голода, а настоящим ритуалом, театром вкусов и настроений. Каждое её утро, обед и даже редкие застолья с вином превращались в яркие гастрономические спектакли, где главными героями были редкие блюда, привезённые из разных стран мира.
Утро императрицы: кофе и сладости
День Екатерины начинался с кофе со сливками — напитка, который в XVIII веке в России считался почти роскошью. Фунт кофейных зёрен стоил дороже целого воза сена, поэтому позволить себе такую утреннюю привычку могли единицы. Вместе с кофе императрице подавали миндальные бисквиты и сладости, приготовленные французскими кондитерами. Именно Екатерина ввела в моду заказывать на службу французских поваров, благодаря которым российский двор узнал о марципанах, бланманже и других диковинных лакомствах.
Пир на весь мир во время обеда
Настоящий гастрономический размах начинался спустя пару часов после кофе. На стол Екатерины II подавались блюда, названия которых простые русские люди тогда даже не слышали: рябчики по-испански, пулярд с трюфелями, терины с зелёным пюре, черепаховый суп, окуни с ветчиной, индейка с соусом шио, тарталетки и итальянские хлебцы.
К обязательным яствам прибавлялись десятки салатов и соусов. На таких обедах роскошь ощущалась во всём — от вкуса до подачи: блюда преподносились на дорогой посуде, а сама атмосфера застолья была почти театральной.
Любовь к русской кухне
Несмотря на тягу к европейским деликатесам, Екатерина II ценила и блюда русской кухни. Она любила томлёную говядину в маринаде, стерлядь, ершей из Кронштадта и дичь с брусничным соусом. Особенно её радовали фаршированные шпиком вальдшнепы — традиция, которую она стремилась сохранить даже на фоне всеобщей «моды на французское».
Правила поведения за столом у Екатерины II
Для Екатерины трапеза была не только вкусом, но и настроением. Она считала, что есть можно только в хорошем расположении духа. Если кто-то из присутствующих выглядел угрюмо, это могло закончиться строгим выговором или даже немилостью. Стол императрицы — это был праздник, где царили лёгкость и радость.
Екатерина II и алкоголь
Интересно, что при всей любви к еде Екатерина почти не употребляла алкоголь. Лишь изредка позволяла себе бокал рейнвейна или мадеры, предпочитая смородиновый морс или простую воду. Для неё вкус еды был важнее крепости напитков, и этот выбор удивлял многих её современников.
Цена царского аппетита
Страсть к изысканным яствам обходилась казне недёшево. Один обед Екатерины II мог стоить до 80 рублей, тогда как простой солдат за год службы получал всего 7 рублей. Для императрицы это была норма, ведь еда для неё была частью имперского образа — символом величия, богатства и власти.
Екатерина II оставила след в истории не только как великая императрица, но и как законодательница гастрономической моды. Её стол был символом роскоши и культурного обмена, где соединялись Европа и Россия, французская изысканность и русская традиция. В её любви к еде отражался характер — энергичный, любознательный и всегда стремящийся к большему.