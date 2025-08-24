Тест: Кто попал в тюрьму, а кого избивал муж — слабо вспомнить печальную судьбу этих звёзд СССР?
Творческая профессия всегда кажется со стороны праздником — аплодисменты, любовь зрителей, известность, но за всем этим нередко стоят серьёзные проблемы, пережить которые не все находят силы!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, © Кадр из фильма «В бой идут одни старики», режиссёр Леонид Быков / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk, © Freepik / byrdyak
Постоянное внимание, завышенные ожидания, борьба за роли и необходимость каждый день соответствовать образу, который полюбила публика, — всё это делает жизнь актёра далеко не простой. Нередко за яркими улыбками и блеском софитов скрываются депрессии, болезни, сложные отношения в семье и даже тяжёлые зависимости. Особенно непросто приходилось артистам советской эпохи. Звёзд СССР знала и любила вся страна — от школьников до пенсионеров, но о том, что происходило в их личной жизни, знали единицы. Одни сумели сохранить популярность и пережить кризис, другие столкнулись с забвением, разочарованиями и болезнями. Мы собрали самые шокирующие судьбы тех, кого знал весь Советский Союз! Попробуете в них разобраться?
