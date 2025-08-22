Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 14:00

Тест: На эти вопросы по истории флага России ответит даже пятиклашка, а вам слабо набрать 6/6?

Сегодня в России отмечается День Государственного флага — праздник, который появился относительно недавно, но уже стал важной частью национальной традиции!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolai Vdovichenko, smile23

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolai Vdovichenko, smile23

Бело-сине-красное полотно знакомо каждому: оно развевается на зданиях государственных учреждений, сопровождает спортивные победы и присутствует на главных событиях страны. Для многих этот символ настолько привычен, что кажется вечным и неизменным, но, если задуматься, далеко не каждый сможет рассказать, откуда появился российский триколор, как он менялся с течением времени и какое значение скрывается в его цветах. Сегодня и вам предстоит удивительное погружение в историю!

Раньше этот элемент одежды носили только моряки, а сейчас его можно найти в шкафу почти у каждого. Догадались, о чём мы? Конечно, о тельняшке! Её носили и герои культовых фильмов. Сможете узнать 9 картин по персонажам в полосатых рубахах? А это испытание — для тех, кто обожает советский рок: нужно отличить строки из хитов «Кино» от других песен!

Тест: Чебурашка, Гена, Шапокляк — 5 вопросов подскажут, кто вы из культового мультика СССР
Тест: Чебурашка, Гена, Шапокляк — 5 вопросов подскажут, кто вы из культового мультика СССР
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • флагроссии
  • Лучшее из Интернета
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar