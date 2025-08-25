«‎Покромсала» всё тело: 17-летняя дочь Даны Борисовой снова легла под нож после ринопластики

17-летняя дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова сделала пластическую операцию на груди, ягодицах и животе вслед за ринопластикой. Врачи перенесли жировую ткань с проблемных, по её мнению, зон в ягодицы. Об этом девушка рассказала в личном телеграм-канале сразу после того, как отоспалась после наркоза.

«После операции глаз немножко косит, но это нормально. Даже уже язык не заплетается, потому что я не совсем после наркоза, я успела поспать и сейчас уже более-менее нормально соображаю», — поделилась Полина Аксёнова.