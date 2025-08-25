«Покромсала» всё тело: 17-летняя дочь Даны Борисовой снова легла под нож после ринопластики
17-летняя дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова сделала пластическую операцию на груди, ягодицах и животе вслед за ринопластикой. Врачи перенесли жировую ткань с проблемных, по её мнению, зон в ягодицы. Об этом девушка рассказала в личном телеграм-канале сразу после того, как отоспалась после наркоза.
«После операции глаз немножко косит, но это нормально. Даже уже язык не заплетается, потому что я не совсем после наркоза, я успела поспать и сейчас уже более-менее нормально соображаю», — поделилась Полина Аксёнова.
В марте 17-летняя дочь Борисовой Полина по совету матери похудела с помощью «Оземпика», сделала ринопластику и дополнила набор пластической операцией «углы Джоли». Девушка активно переделывает свою внешность и отбивается от «гадостей» о себе в СМИ. Не так давно Полине пришлось комментировать слухи о своей беременности, которые дошли до её отца.