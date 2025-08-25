Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:14

«‎Покромсала» всё тело: 17-летняя дочь Даны Борисовой снова легла под нож после ринопластики

17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику груди, ягодиц и живота

Полина и Дана Борисовы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danaborisova_official

Полина и Дана Борисовы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danaborisova_official

17-летняя дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова сделала пластическую операцию на груди, ягодицах и животе вслед за ринопластикой. Врачи перенесли жировую ткань с проблемных, по её мнению, зон в ягодицы. Об этом девушка рассказала в личном телеграм-канале сразу после того, как отоспалась после наркоза.

Полина Борисова рассказала, что сделала пластическую операцию. Видео © Telegram / Полина Борисова

«После операции глаз немножко косит, но это нормально. Даже уже язык не заплетается, потому что я не совсем после наркоза, я успела поспать и сейчас уже более-менее нормально соображаю»,поделилась Полина Аксёнова.

«Бросается в глаза»: Пластический хирург раскрыла секреты преображения Ольги Орловой
«Бросается в глаза»: Пластический хирург раскрыла секреты преображения Ольги Орловой

В марте 17-летняя дочь Борисовой Полина по совету матери похудела с помощью «Оземпика», сделала ринопластику и дополнила набор пластической операцией «углы Джоли». Девушка активно переделывает свою внешность и отбивается от «гадостей» о себе в СМИ. Не так давно Полине пришлось комментировать слухи о своей беременности, которые дошли до её отца.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дана Борисова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar