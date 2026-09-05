Рунет окончательно окумекивается: Кто такой Сатор Арепыч и зачем всем понадобилось дупло

После итальянского брейнрота Интернет захватили кокши, бобыли, пацаноиды и Акакий Куролесов. Их придумал анонимный российский гейм-дизайнер, превратив эстетику старых компьютерных игр, русский фольклор и полный абсурд в единую вселенную. Life.ru рассказывает, что такое «Зазеркалье», кто в нём живёт, зачем кокать бобылей и почему попасть в дупло теперь очень важно.

Что такое «Зазеркалье» и откуда оно появилось?

Кто придумал «Зазеркалье» и почему новая русская мемная вселенная стала популярной в интернете? Видео © TikTok / Зазеркалье

«Зазеркалье» появилось 24 июля 2026 года в аккаунте @zazer_kalye в «Тиктоке», а затем перебралось и в другие социальные сети. Уже за первый месяц проект набрал свыше 140 тысяч подписчиков на разных платформах, а отдельные ролики начали собирать сотни тысяч просмотров.

Визуально ролики напоминают старые игры для первой PlayStation: угловатые персонажи, пустынные локации, туман, странные звуки и графика, от которой веет одновременно детством и кошмаром. Всё это смешивается с русской деревенской речью, псевдославянским фольклором, канцеляризмами и совершенно выдуманными словами.

Создатель «Зазеркалья» работает над вселенной практически один. Сам рисует героев, сочиняет истории, пишет музыку и лишь для отдельных задач использует нейросети. По словам автора, идея родилась после отмены рабочей командировки, когда у него неожиданно появилось свободное время. Теперь он задумывается о полноценной игре по мотивам проекта.

Почему «Зазеркалье» называют русским брейнротом?

Как мемы про Сатора Арепыча, Кокшу и бобылей за несколько недель захватили социальные сети? Фото © TikTok / Зазеркалье

Брейнротом называют намеренно абсурдный контент, который буквально «разъедает мозг», но при этом не выходит из головы. В 2025 году интернет захватывали итальянские нейросетевые животные с именами вроде Тралалеро Тралала и Бомбардиро Крокодило. Теперь у россиян появились собственные бобыли, пацаноиды и Мальчик-педаль.

Однако «Зазеркалье» устроено сложнее обычного набора бессвязных мемов. Здесь существуют десятки локаций, собственная экономика, правила поведения и огромное количество персонажей. Одни герои переходят из ролика в ролик, другие внезапно исчезают, а третьи появляются лишь для того, чтобы сообщить зрителю очередное жизненно важное правило без каких-либо объяснений. Давайте познакомимся с жителями «Зазеркалья» и поймём, что к чему?

Кто живёт в «Зазеркалье»: Сатор Арепыч, бобыли и другие персонажи

Что за мем «Зазеркалье» и какие там персонажи? Фото © TikTok / Зазеркалье

Персонажей в «Зазеркалье» оказалось столько, что впору открывать местный паспортный стол и проводить перепись населения. Но отступать поздно, ведь кукичи уже потрачены, дупло найдено, пацаноидное равновесие нарушено. Поэтому давайте разберёмся, кто такой Сатор Арепыч, зачем он гоняет бобылей и с кем ещё можно столкнуться в Сумеречной роще. Поехали?

Кто такой Сатор Арепыч? Это офицер Русской императорской армии и один из немногих людей, пришедших в «Зазеркалье» из нашего мира. Когда-то он увидел в зеркале Мариинского театра таинственного проводника и согласился последовать за ним. После перехода Сатор забыл прежнюю личность, поселился в лесу и начал регулярно гонять бобылей.

Кто такие Бобыли и зачем их кокать? Бобыли — это яйцеобразные существа, живущие в болотах и рощах. Большим умом они не отличаются, зато могут вести себя агрессивно и издавать характерные клокочущие звуки. Чтобы успокоить разошедшегося бобыля, используют кокалку, похожий на расчёску предмет, которым необходимо хорошенько ударить существо. После этого бобыль некоторое время окумекивается и постепенно приходит в себя.

Кто такие Бобыли и зачем их кокать? Видео © TikTok / Зазеркалье

Кто такой летописный Артём? Этот персонаж служит помощником Грибного Архивариуса и ведёт хронику всего происходящего в «Зазеркалье». Правда, идеальным работником его не назовёшь... Артём может перепутать страницы, упустить важную деталь или прямо во время работы начать лакомиться чернилами. Поэтому доверять его летописям полностью всё-таки не стоит.

Кто такие Пацаноиды? Это два зелёных шара, которые должны постоянно находиться рядом. Если один из них исчезнет, второй не сможет нормально существовать, поскольку нарушится жизненно важное пацаноидное равновесие. Одна из сюжетных линий вселенной посвящена поискам потерявшегося пацаноида. Его товарищу приходится отправиться через всё «Зазеркалье» и по дороге познакомиться с другими обитателями этого мира.

Кто такой Дядюшка Фантасмагор? Кто владеет цирком и мечтает построить конкурента таинственному Медному Граду? Фото © TikTok / Зазеркалье

Дядюшка Фантасмагор — владелец местного цирка. Под его шатром проходят эксцентричные представления с участием жутковатых существ. Кроме того, Фантасмагор мечтает накопить достаточно кукичей и построить из них сооружение, способное составить конкуренцию Медному Граду. Обычные кирпичи его, по всей видимости, совершенно не интересуют.

Мальчик-педаль — дружелюбное существо, внешне напоминающее педаль. Он помогает путешественникам выбраться из сложных ситуаций, но за услугу его необходимо отблагодарить нажатием. Есть у героя и злая копия — Пальчик-медаль, который отличается пакостливым характером и явно не настроен помогать случайным путникам.

Кокша стала одним из главных любимцев поклонников «Зазеркалья». Встреча с ней считается хорошим знаком, а приручённая Кокша может приносить хозяину слюду. Для чего она нужна, никто толком не объясняет, но отказываться от подарка не стоит. Существо всё-таки старалось...

Акакий Куролесов живёт в Сумеречной роще, любит нюхать пыльцу, гулять по росе, собирать зеленику и варить из неё компот. При этом Акакий панически боится жабьего кваканья и предпочитает не вмешиваться в чужие конфликты. Однажды он случайно подслушал важный разговор, но от страха запомнил только два понятия: «пыльца» и «Птозный Эдгар».

Что за мем «Зазеркалье»: кто такой Акакий Куролесов и зачем кокать бобылей? Видео © TikTok / Зазеркалье

Казимир прославился загадочной страстью к ложкам. Он постоянно их крадёт и собирает, но никогда не объясняет зачем. Тем временем обитатель подводного мира Улитолий, наоборот, регулярно теряет ложки и не может вспомнить, куда они исчезли. Помочь ему старается доктор Лист, готовящий особую кашу для улучшения памяти. Поклонники подозревают, что потерянные Улитолием приборы рано или поздно оказываются в коллекции Казимира.

Есть здесь и десятки других жителей, к примеру, Грибной Архивариус, Птозный Эдгар, Пальчик-медаль, доктор Лист и совяны. Новые персонажи появляются постоянно, а некоторые рождаются из идей самих подписчиков. Поэтому запомнить всех обитателей «Зазеркалья» невозможно. Пока зрители разбираются с одним существом, автор уже успевает придумать ещё несколько. Самое интересное, что фанаты вселенной даже завели отдельный вики по персонажам.

Почему в дупло попадать очень важно?

Почему в «Зазеркалье» важно попадать в дупло и какую роль в этом играет Зуб Зубыч? Фото © TikTok / Зазеркалье

Не менее популярным стало правило: «В дупло попадать очень важно». Оно связано с Зуб Зубычем — персонажем, у которого есть маленькие копии самого себя, называемые зубцами. Если Зуб Зубыч оказывается рядом с деревом, на него можно запрыгнуть и таким образом попасть внутрь дупла. Зачем это делать? Чтобы успешная проходка считалась успешной. Более подробных объяснений вселенная не предлагает.

В мемах «попасть в дупло» превратилось в универсальное обозначение успеха, достижения цели или выполнения важного, но непонятного задания. Правда, официального перевода у выражения нет. Возможно, он здесь и не нужен. Главное — помнить, что пройти мимо дупла нельзя!

Что такое кукичи и почему их нельзя просто съесть?

Кукичи и пакичи в «Зазеркалье»: чем расплачиваются жители популярной мемной вселенной? Фото © TikTok / Зазеркалье

Кукичи — главная ценность и местная валюта «Зазеркалья». Выглядят они как обычные надкусанные яблоки, но доедать найденный кукич не стоит: возможно, вы только что уничтожили чью-то зарплату. Ими расплачиваются, прикармливают существ, повышают статус на Конгрессе путешественников и даже используют вместо строительных материалов.

Особенно кукичи ценит дядюшка Фантасмагор. Он мечтает накопить их столько, чтобы построить целый город, способный конкурировать с Медным Градом. Есть у местной экономики и собственный курс: два кукича равны одному пакичу. Почему нельзя просто оставить два кукича и не усложнять систему, во вселенной не объясняют.

Рунет вообще умеет превращать самые неожиданные вещи в многолетние традиции. Пока «Зазеркалье» только набирает силу, третье сентября Михаила Шуфутинского уже много лет остаётся главным мемным праздником начала осени. А вы уже успели найти своего пацаноида и попасть в дупло? Или до сих пор не понимаете, зачем кокать бобылей? Возможно, это даже к лучшему, поскольку обратного пути из «Зазеркалья», кажется, пока никто не нашёл...