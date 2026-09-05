Фредди Меркьюри — 80: голос, который оказался сильнее смерти Оглавление 1990 год — здоровье, о котором молчали Партия, в которую не верил даже Брайан Мэй «Я это сделаю» — как записывался вокал Песня, которую он не спел ни разу вживую Голос, который звучал до последнего 5 сентября Фредди Меркьюри исполнилось бы 80. История The Show Must Go On — песни, которую тяжелобольной артист спел на пределе сил. Как его голос пережил смерть. 3500 3500 Его голос не хотел замолкать. 5 сентября 2026 года: 80 лет со дня рождения Фредди Меркьюри. Обложка © ТАСС / imago images/United Archives

5 сентября 2026 года вокалисту легендарных Queen Фредди Меркьюри могло бы исполниться 80 лет. Он прожил всего 45. И один эпизод 1990 года объясняет, почему его голос до сих пор звучит как нечто большее, чем просто вокал. Это история о том, как умирающий человек зашёл в студию и спел так, что гитарист Брайан Мэй, сомневавшийся в нём, до сих пор называет это «лучшим исполнением всех времён». Речь о записи «The Show Must Go On».

1990 год — здоровье, о котором молчали

К 1990 году группа Queen уже знала, что происходит с их фронтменом. Диагноз «СПИД» был поставлен ещё в 1987 году. Но публике ничего не говорили — Меркьюри не хотел жалости. Он хотел работать.

В начале 1990-х группа работала над альбомом «Innuendo». Это должен был быть последний студийный альбом, записанный с Меркьюри. И он знал это. Все знали.

Здоровье ухудшалось с каждым месяцем. Он худел, слабел, ему было трудно стоять у микрофона. Но он всё равно приходил в студию. Каждый день. Ведя свою войну.

Подробно о том, как Меркьюри прожил свои последние пять лет после диагноза, мы уже рассказывали здесь.

Партия, в которую не верил даже Брайан Мэй

Как Фредди Меркьюри записал «The show must go on». Фото © ТАСС / imago stock&people

Песню «The Show Must Go On» написал в основном Брайан Мэй. Идея родилась из простой последовательности аккордов, которую он услышал от Джона Дикона и Роджера Тейлора. Вместе с Меркьюри они набросали первоначальные строки. Позже Мэй завершил текст и мелодию, добавив бридж, вдохновлённый каноном Пахельбеля.

Он принёс в студию демо, где сам пел вокальную партию. Мелодия требовала очень высоких нот — настолько высоких, что Мэй на демо смог взять их только фальцетом.

Он понимал: в полный голос это будет тяжело даже для здорового человека. А для Меркьюри, который с трудом стоял на ногах, — почти невозможно.

Мэй прямо сказал ему: «Фред, я не знаю, сможешь ли ты это спеть. Не заставляй себя, если это будет слишком тяжело».

Но легендарный солист был иного мнения.

«Я это сделаю» — как записывался вокал

Что рассказывал Брайан Мэй о последней работе Фредди Меркьюри. Фото © ТАСС / Zuma

По словам Мэя, Меркьюри прослушал демо и не стал спорить. Не сказал, что это слишком высоко. Не пожаловался на здоровье. Он просто ответил: «Я, ..., сделаю это, дорогой». Он вставил в свою фразу крепкое словцо, от чего она стала ещё жёстче.

Затем он выпил несколько рюмок водки. Вышел в студию, облокотился на пульт, потому что стоять ему уже было трудно. И начал петь.

Дальше — то, что называют легендой. Мэй до сих пор вспоминает этот момент:

«В финальном миксе The Show Must Go On, когда вы слышите «on with the show», вы слушаете человека, который победил всё, чтобы выдать свою лучшую работу».

Сколько было дублей? Тут версии расходятся. Многие сайты пишут, что вокал записан с одного дубля. Сам Брайан Мэй в интервью говорил, что их было «три или четыре». Учитывая, что он был в студии и видел всё своими глазами, его версия весомее. Но суть не в количестве — суть в том, что Фредди это сделал.

Песня, которую он не спел ни разу вживую

«The Show Must Go On» вышла синглом 14 октября 1991 года. Это было за шесть недель до смерти Меркьюри. Он так и не спел её на концерте.

Впервые с живой сцены песня прозвучала 20 апреля 1992 года на трибьют-концерте памяти Фредди. Её исполнил Элтон Джон.

Голос, который звучал до последнего

Какую песню Фредди Меркьюри успел записать перед смертью. Фото © ТАСС / imago images/MediaPunch

«The Show Must Go On» не была последней песней, которую записал Меркьюри. Последней стала Mother Love — она вошла в посмертный альбом «Made in Heaven» (1995).

Её записывали в мае 1991 года. Меркьюри спел два куплета, но не смог закончить третий. Он сказал: «Я устал. Закончим завтра».

Он не вернулся. Последний куплет допел Брайан Мэй. Так что последнее, что Меркьюри записал в студии, — это незаконченная песня о матери. Он устал. И умер 24 ноября 1991 года.

Но «The Show Must Go On» осталась. Песня, в которой голос умирающего человека звучит так, будто он не собирается уходить. Так и вышло — Фредди не ушёл навсегда. Его голос живёт в сердцах миллионов поклонников. Так как шоу должно продолжаться.

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Авторы Андрей Соколов