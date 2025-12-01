Фредди Меркьюри, Рудольф Нуриев и ещё 7 звезд: как вирус унёс целое поколение кумиров Оглавление Фредди Меркьюри: болезнь и причина смерти Рудольф Нуриев: последние годы жизни Джиа Каранджи: жизнь и болезнь супермодели Айзек Азимов: что известно о ВИЧ и причине смерти Кит Харинг: художник и борьба со стигмой Том Фогерти: болезнь музыканта Фрэнк Силва: причина смерти актёра из «Твин Пикс» Офра Хаза: последние годы певицы Александр Числов: звезда эпизодов, проигравшая СПИДу Что изменилось в лечении ВИЧ: отличие ВИЧ от СПИДа Вопросы и ответы Когда Всемирный день борьбы со СПИДом? Передаётся ли ВИЧ через общение? Можно ли контролировать ВИЧ? 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Вспоминаем Фредди Меркьюри, Рудольфа Нуриева и ещё семь знаменитостей, их судьбы и причины смерти. 5443 5443 Джиа Каранджи, Рудольф Нуриев — кто ещё из знаменистостей умер от СПИДа. Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Allan Warren, © i-d.co, © Freepik

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата была установлена ВОЗ в 1988 году в целях распространения информации о болезни, а также в память её жертв. Считается, что первые случаи выявили в конце 1970-х годов. Подробно болезнь описал в 1981 году американский учёный Майкл Готлиб. Вызывает СПИД ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.

При появлении первых данных о СПИДе среди населения мира началась паника, люди всерьёз думали, что болезнь передаётся даже через телефонный разговор. Одной из первых известных личностей, кто привлёк внимание к ВИЧ-инфицированным и выступил против их стигматизации, была принцесса Уэльская Диана. В 1987 году она при открытии первого ВИЧ-центра в Великобритании без перчаток пожала руки пациентам, опровергнув миф о контактном заражении. Звезда Голливуда Элизабет Тейлор в 1991 году основала фонд помощи ВИЧ-инфицированным и возглавила первый в истории сбор средств для помощи больным.

К сожалению, СПИД и его осложнения унесли жизни ряда знаменитостей: Фредди Меркьюри, Рудольфа Нуриева, Джии Каранджи, Айзека Азимова и других. Подробнее — далее.

Фредди Меркьюри: болезнь и причина смерти

Вокалист легендарной группы Queen Фредди Меркьюри, пожалуй, самая известная жертва СПИДа. Певец умер 24 ноября 1991 года в возрасте 45 лет от бронхопневмонии, возникшей на фоне осложнения болезни, причём не жаловался и держался до последнего дня. Будучи больным, он записал ряд пронзительных песен: «Days of our lives», «I'm going slightly mad», а легендарную «Show must go on» исполнил с первого дубля. Хит «Mother love» остался записанным не до конца — артист так и не успел исполнить последний куплет.

Рудольф Нуриев: последние годы жизни

Рудольф Нуриев — балетный танцор, выступавший в Мариинском театре и сбежавший из СССР на запад в 1961 году. Танцевал по всему миру, цены на его спектакли доходили до 10 тысяч долларов. На протяжении 17 лет выступал в дуэте со знаменитой английской балериной Марго Фонтейн, возглавлял балет парижской оперы. В 1989 году ему разрешили ненадолго приехать в СССР, чтобы попрощаться с умирающей матерью.

Когда Нуриев вернулся в Париж, почувствовал себя плохо. После обследования ему был поставлен диагноз СПИД. Артист работал даже с температурой, в перерывах бегая за кулисы, дирижировал оркестром. Последний раз Нуриев выступил за 11 месяцев до смерти. В 1992-м посетил Казань, где дирижировал балетами «Ромео и Джульетта» и «Щелкунчик». Умер 6 января 1993 года, не дожив буквально двух месяцев до 55-летия. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. Его имя носит хореографический колледж в Уфе и фестиваль балета в Казани.

Артист балета Рудольф Нуриев — одна из знаменитостей, чью жизнь унёс СПИД. Фото © ТАСС / AP

Джиа Каранджи: жизнь и болезнь супермодели

Американская топ-модель Джия Каранджи зародила моду на брюнеток на подиуме и обложках журналов. Родилась в 1960 году в Филадельфии. Когда ей было 11 лет, пережила сильный стресс — её мать Кэтлин ушла из семьи, оставив троих детей отцу. В 17 лет Джиа переехала в Нью-Йорк, где встретила владелицу модельного агентства Wilhelmina Models — Вильгельмину Купер, которая стала её наставницей.

Вильгельмина помогала своей протеже — и фотографии Джии украшали обложки Vogue, Cosmopolitan, Elle и других ведущих журналов. Она работала с лучшими фотографами — Ричардом Аведоном, Хельмутом Ньютоном, Франческо Скавулло.

Джиа стала лицом ряда известных брендов, её называли «новой Твигги», «лицом 80-х», «первой супермоделью». В 1980 году Вильгельмина Купер умерла от рака — это стало ещё одним ударом для Джии. Девушка часто посещала клубы, где и пристрастилась к веществам. В 1982 году случилась ещё одна беда — погиб близкий друг, фотограф Крис фон Вангейнхайм. После этого жизнь Джии пошла под откос, фотографам приходилось маскировать следы от уколов, а потом они и вовсе отказывались от сотрудничества. На последней съёмке Джиа покинула студию, так и не начав работу. Каранджи переехала в Атлантик-Сити, где жила на пособие.

Осенью 1986 года она оказалась в больнице после того, как её нашли на улице под дождём — избитую и едва живую. Врачи диагностировали пневмонию и вскоре обнаружили у бывшей топ-модели СПИД. В последние месяцы жизни рядом с Джией неотлучно была мать, некогда покинувшая семью. Каранджи умерла 18 ноября 1986 года, ей было всего лишь 26 лет. Никто из бывших коллег не пришёл на прощание, а тело девушки было столь изуродовано, что её пришлось хоронить в закрытом гробу.

Топ-модель Джиа Каранджи — первая известная женщина, умершая от СПИДа. Фото © Wikipedia

Айзек Азимов: что известно о ВИЧ и причине смерти

Айзек Азимов — писатель, популяризатор науки, биохимик. Родился в 1919 или 1920 году на Смоленщине, в 1923 году семья перебралась в США. В 1948 году закончил аспирантуру по биохимии, преподавал на медицинском факультете Бостонского университета. В 1939 году написал первую серию рассказов о роботах и вывел три закона роботехники, которым стараются следовать все фантасты. Роботы у него — не механические злодеи, замышляющие уничтожить людей, а помощники. Всего Азимов написал более 700 произведений, где популяризировал научное знание и высказывался против суеверий.

Айзек Азимов умер в 1992 году в Нью-Йорке в 72 года. Причина смерти — сердечная и почечная недостаточность, вызванная СПИДом. Писатель заразился ВИЧ в 1983 году во время операции на сердце. О его точном диагнозе стало известно лишь через десять лет после его смерти, со слов его вдовы Джэнет Опал Джеппсон.

Писатель Айзек Азимов заразился ВИЧ во время операции. Фото © ТАСС / Marty Reichenthal

Кит Харинг: художник и борьба со стигмой

Кит Харинг — американский художник, скульптор и общественный деятель, представитель поп-арта. Работал в жанрах живописи, граффити, графики, скульптуры, боди-арта. Рано начал рисовать, воспитывался на американской популярной культуре комиксов, мультфильмов, рекламы. Расписывал детские учреждения, школы и больницы, создавал работы против апартеида, рисовал обложки для благотворительного альбома, логотипы его авторства используют многие бренды. В 1989 году создал Фонд Кита Харинга в помощь детским организациям и больным СПИДом, действующий и по сей день.

Харинг умер 16 февраля 1990 года в Нью-Йорке в 31 год, причиной смерти стали осложнения, вызванные СПИДом.

Художник Кит Харинг болел СПИДом и создал фонд поддержки других заражённых. Фото © Gettyimages / Joe McNally

Том Фогерти: болезнь музыканта

Том Фогерти — американский музыкант, ритм-гитарист группы Creedence Clearwater Revival. Музыкальную карьеру начал в конце 1950-х годов в группе своего брата Джона Фогерти — Blue Velvets. В 1967 году группа была переименована в Creedence Clearwater Revival (CCR). Том исполнял бэк-вокал и писал песни, но только одна из его композиций, Walk on the Water, была перезаписана и включена в дебютный альбом CCR.

В начале 1971 года Том покинул группу и приступил к сольной карьере. После ухода из CCR Фогерти выпустил несколько сольных альбомов.

Причиной смерти Тома Фогерти в возрасте 48 лет в 1990 году послужил отказ органов дыхания, возникший вследствие туберкулёза. Считается, что непосредственная причина заболевания этого — ВИЧ, которым Фогерти заразился в 80-х годах во время операции на спине.

Музыкант Том Фогерти — ещё одна жертва СПИДа. Фото © rockfaces

Фрэнк Силва: причина смерти актёра из «Твин Пикс»

Фрэнк Силва — американский декоратор и актёр, известный ролью злого духа Боба в телевизионном сериале «Твин Пикс». Боб — тёмная сущность, приходящая в земной мир из Чёрного Вигвама — таинственного места, существующего в параллельной реальности. Изначально он работал декоратором на съёмочной площадке «Твин Пикса». Дэвид Линч случайно заметил в отснятом материале отражение Силвы в зеркале и счёл его примечательным. Так был придуман персонаж Боба.

Силва до конца сериала «Твин Пикс» появлялся в роли Боба, а также снялся в этой же роли в картине «Твин Пикс: Сквозь огонь».

Умер 13 сентября 1995 года от осложнений от СПИДа в Сиэтле в возрасте 44 лет.

Актёр Фрэнк Силва болел СПИДом © Wikipedia

Офра Хаза: последние годы певицы

Офра Хаза — израильская певица и актриса, которую называли «Мадонной Востока» или «израильской Мадонной». Родилась в 1957 году в многодетной семье репатриантов из Йемена, была младшей из девяти детей. С 12 лет выступала в группе Hatikva. В 1980 году записала первый сольный альбом Al Ahavot Shelanu. В 1980–1983 годах четырежды подряд признавалась лучшей певицей Израиля.

На «Евровидении» 1983 года заняла второе место с песней «Хай» («Жив»). В 1989 году удостоилась звания «Певица года» на церемонии вручения немецкой музыкальной премии Tigra Award и премии The New Music Award за лучший альбом года (Shaday).

В феврале 2000 года Хаза умерла в больнице Тель-ха-Шомер от полиорганной недостаточности, которая, как выяснилось, была связана со СПИДом, в возрасте 42 лет. Примечательно, что певица, как и Фредди Меркьюри, до последнего не афишировала свой диагноз.

Певица Офра Хаза скрывала диагноз СПИД. Фото © ТАСС / United Archives / kpa via www.imago-images.de

Александр Числов: звезда эпизодов, проигравшая СПИДу

Александр Числов — советский и российский актёр театра и кино, исполнял в основном эпизодические роли комического, буффонадного характера. Снялся во многих фильмах режиссёра Хусейна Эркенова: «Сто дней до приказа», «Не стреляйте в пассажира», «Чёрный мяч» и других. Также снимался в популярных сериалах «Каменская», «Интерны», «Глухарь», «След», «Не родись красивой». Всего фильмография Числова насчитывает около 250 проектов. 29 августа 2019 года в возрасте 54 лет скончался в Москве.

Артист умер от застойной пневмонии, вызванной СПИДом. Эту информацию привела его племянница, у которой было заключение врача о причинах смерти.

Что изменилось в лечении ВИЧ: отличие ВИЧ от СПИДа

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, который вызывает СПИД. Сейчас лечение больше не откладывают до падения иммунитета — начинать его рекомендуют сразу при выявлении ВИЧ. При регулярной терапии ожидаемая продолжительность жизни приближается к общепопуляционной, а стойкая неопределяемая вирусная нагрузка означает, что вирус не передается половым путём («Неопределяемый = Не передающий»).

Важно помнить: ВИЧ не передаётся бытовым, контактным и воздушно-капельным путём, так как погибает на открытом воздухе. Вопреки распространённым опасениям, ВИЧ нельзя получить через шприц, пролежавший какое-то время в помещении или на улице — укол должен произойти сразу после попадания вируса на иглу. Заражение возможно только при попадании достаточного количества вируса из биологических жидкостей в кровь или на слизистые оболочки.

Какие мифы о передаче ВИЧ до сих пор распространены, Life.ru разбирал отдельно.

Вопросы и ответы

Когда Всемирный день борьбы со СПИДом?

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Что означает Всемирный день борьбы со СПИДом и как защищают здоровье — в отдельном материале Life.ru.

Передаётся ли ВИЧ через общение?

Нет, ВИЧ не передаётся бытовым и воздушно-капельным путём. Заражение возможно только при попадании достаточного количества вируса из биологических жидкостей в кровь или на слизистые оболочки.

Можно ли контролировать ВИЧ?

Да, при современной и своевременной терапии ожидаемая продолжительность жизни пациентов с ВИЧ близка к средней.