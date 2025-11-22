Им прощали всё, кроме одной привычки: Звёзды СССР, чьи жизни сломали сигареты Оглавление «Солярис» снял, а от рака не сбежал: трагедия Тарковского Инсульт на сцене. Последний акт Андрея Миронова Ему ампутировали ногу. Но он не бросил курить Его сломил не срок, а стаж курения Сердце забито на 90%. Феномен живучести Евстигнеева Стаж — 75 лет. Детская привычка, которая привела к раку Он дышал через трубку. Но продолжал курить Остап Бендер не смог обыграть рак лёгких Он курил прямо в больнице. За час до операции на рак лёгких «В следующей жизни не притронусь». Последнее сожаление Магомаева В ноябре отмечают Международный день отказа от курения. Life.ru вспоминает советских и российских звёзд, которые не смогли побороть эту вредную привычку и погубили здоровье и жизнь. 21 ноября, 21:22 Табак лишил нас Абдулова, Магомаева, Ефремова и других знаменитостей. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Геннадий Прохоров, Юрий Самолыго, © Freepik

Международный день отказа от курения призван обратить внимание на проблему табачной зависимости и призвать людей отказаться от никотина. Согласно данным ВОЗ, каждый год от этой пагубной привычки в мире умирает до 8 миллионов человек, из которых 1,2 миллиона те, кто не курит сам, но дышит этим дымом в общественных местах. Немало известных людей скончалось из-за проблем со здоровьем, вызванных курением, и именно их мы сегодня и предлагаем вспомнить, ведь от рака лёгких или сердечных заболеваний не застрахован ни один курильщик, даже если он звезда.

«Солярис» снял, а от рака не сбежал: трагедия Тарковского

Режиссёр Андрей Тарковский умер из-за вреда курения. Фото © РИА Новости / Александр Макаров

Режиссёр культовых «Соляриса» и «Сталкера» Андрей Тарковский в 1982 году уехал в Италию на съёмки кинокартины «Ностальгия». После взялся за работу над «Жертвоприношением», во время которой у него обнаружили опухоль в лёгких. В детстве у Андрея был туберкулёз, потому кашель у него сохранился на всю жизнь и он на него не обращал внимания, даже когда он усилился.

Будучи уже тяжело больным, режиссёр не бросал курить, и не по паре сигарет в день, а по паре пачек, что и загубило его здоровье и оборвало жизнь в 54 года, в 1986 году.

Инсульт на сцене. Последний акт Андрея Миронова

Один из самых известных советских актёров — Андрей Миронов — начал курить ещё в Щукинском училище и продолжал до конца жизни, многократно бросая, но каждый раз возвращаясь к сигарете в моменты больших рабочих нагрузок. Именно курение лишило жизни Андрея Миронова, потому что табак убивает не только лёгкие, но и сердечно-сосудистую систему. Артист скончался от инсульта, который случился из-за разрыва аневризмы прямо на сцене в 1987 году. Андрею Миронову было всего 46 лет.

Ему ампутировали ногу. Но он не бросил курить

Прославленный советский футболист Лев Яшин курил с подросткового возраста. Фото © РИА Новости / Дмитрий Донской

Легендарный вратарь Лев Яшин. И хотя советским спортсменам курить было категорически запрещено, это могло стоить им карьеры, Яшин был звездой и знал, что фанаты его очень любят, потому не боялся этого. А повесив бутсы на гвоздь, голкипер закурил ещё сильнее — этой привычкой он обзавёлся в 13 лет, когда работал на заводе, чтобы не чувствовать голода, отчего во взрослом возрасте страдал болями в желудке и часто носил с собой пищевую соду для нейтрализации. В 55 лет Яшину ампутировали правую ногу из-за облитерирующего эндартериита (заболевание сосудов нижних конечностей, вызванное курением). Но даже тогда футболист не прекратил курить и в итоге умер от рака желудка в возрасте 60 лет, в 1990 году.

Его сломил не срок, а стаж курения

Ещё один спортсмен, которого погубил табак, — футболист Эдуард Стрельцов. Жизнь изрядно потрепала его. Так, в 20 лет спортсмена признали виновным в изнасиловании и приговорили к 12 годам заключения. Но через пять лет, в 1963 году, было принято решение о его условно-досрочном освобождении. После выхода из тюрьмы ещё на протяжении двух лет ему было запрещено возвращаться в большой футбол.

И хотя его лишили звания из-за приговора, в 1967 году Стрельцов всё же добился своего и повторно получил звание. И если проблемы в жизни и тюрьма не добили нападающего московского «Торпедо», это сделал рак лёгких, от которого он и умер в 53 года, в 1990 году, на следующий день после своего дня рождения.

Сердце забито на 90%. Феномен живучести Евстигнеева

Популярный советский актёр Евгений Евстигнеев почти не расставался с сигаретами. Фото © РИА Новости / А. Гольцин

У знаменитого советского актёра Евгения Евстигнеева во время обследования в лондонской клинике в 1992 году обнаружили не только большие проблемы со здоровьем, но и беспрецедентную жизнеспособность. Результаты показали, что из четырёх его сердечных сосудов три оказались полностью забитыми, а отверстия четвёртого были открыты лишь на 10%. Это тоже связывали с сигаретами, с которыми звезда фильмов «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» и «Собачье сердце» не расставалась почти никогда. Там же, в Лондоне, Евстигнеев умер во время операции на сердце в возрасте 65 лет.

Стаж — 75 лет. Детская привычка, которая привела к раку

Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии Николай Крючков в одном из фильмов военного времени смолил папироску, бросал окурок на землю и пускался в пляс. Он был одним из тех артистов, кого не то что не взяли на фронт, а отговорили от этого, так как были убеждены — такой человек принесёт Родине пользу именно в кино, ведь в военные годы стране нужны были неунывающие, никогда не падающие духом экранные чудо-богатыри, каким и был Крючков. Но всё это было в молодости. В преклонном возрасте у Николая Афанасьевича обнаружили опухоль в горле, от которой он скончался в возрасте 83 лет, в 1994 году. А общий его стаж курения составлял 75 лет — любимый советский актёр смолил с детства в прямом смысле.

Он дышал через трубку. Но продолжал курить

Актёр и режиссёр Олег Ефремов не бросал курить даже будучи больным. Фото © РИА Новости / Борис Кауфман

Ещё за год до смерти основатель театра «Современник» Олег Ефремов как-то сказал:

«Сейчас я понимаю, что самое ценное — это здоровье. Я и пил достаточно серьёзно. И курил, конечно».

Даже после операции на лёгком Олег Ефремов не бросил курить: вредные привычки были частью его самого. И хотя он пытался отказаться и от сигарет, и от алкоголя, которым тоже злоупотреблял, расстаться окончательно с ними он так и не смог.

Последние годы жизни давались Олегу Ефремову непросто. Актёр и режиссёр страдал эмфиземой лёгких, и дышать ему приходилось с помощью кислородного аппарата, когда две трубки из баллона крепились в ноздрях. Умер Олег Ефремов в 2000 году, ему было 72.

Остап Бендер не смог обыграть рак лёгких

Актёр Арчил Гомиашвили в роли Остапа Бендера. Фото © РИА Новости / Чигляков

Актёр Арчил Гомиашвили, сыгравший хитроумного Остапа Бендера из экранизации «12 стульев» Леонида Гайдая, курил всю жизнь, и курил много. И хотя прожил этот актёр немало, 80 лет, умер в 2005 году именно из-за рака лёгких, который, вероятнее всего, развился как раз из-за курения, а значит, вполне возможно, мог бы прожить ещё больше.

Он курил прямо в больнице. За час до операции на рак лёгких

Актёр Александр Абдулов курил даже тогда, когда ждал в палате больницы своей очереди на операцию на лёгких из-за 4-й стадии рака, который, по мнению врачей, был, несомненно, вызван многолетним курением.



До этого артист перенёс экстренную операцию по поводу прободной язвы, после чего у него начались ещё и проблемы с сердцем. Прожил Абдулов всего 54 года и умер в самом начале 2008-го за три месяца до первого дня рождения своей единственной дочери. Последними его словами были: «Четыре месяца боли. Я дико устал…»

«В следующей жизни не притронусь». Последнее сожаление Магомаева

Певец Муслим Магомаев тоже был курильщиком. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Муслим Магомаев, обладатель потрясающего баритона, который знал каждый советский гражданин, исполнитель хитов «Ты моя мелодия», «Синяя вечность» и «Королева красоты», курил всю жизнь и не пытался беречь свой уникальный голос. Но, несмотря на свою вредную привычку, всегда пел замечательно.

Однажды певец признался, что, если бы ему было суждено прожить ещё одну жизнь, он бы не стал притрагиваться к табаку. Скончался артист в 2008 году от ишемической болезни сердца. Ему было 66 лет.

