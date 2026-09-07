От Шурика до Люка Скайуокера: Что случилось с Демьяненко, Хэмиллом и другими актёрами одной роли

«Актёр одной роли» — не всегда человек, снявшийся лишь в одном фильме. Иногда в его фильмографии десятки картин, но один персонаж оказывается настолько ярким, что зрители отказываются замечать всё остальное. Режиссёры продолжают предлагать похожие образы, поклонники обращаются к артисту именем героя, а любая новая работа проигрывает легенде. Так было с десятками актёров. Life.ru выяснил, как сложилась жизнь восьми известных актёров, которые запомнились одним амплуа.

Александр Демьяненко — актёр, который навсегда остался Шуриком

Александр Демьяненко в роли Шурика: как любимый герой затмил десятки других работ актёра в советском кино. Фото © РИА Новости, © Wikipedia

Александр Демьяненко был состоявшимся драматическим актёром ещё до встречи с Леонидом Гайдаем. Он снимался в картинах «Мир входящему», «Карьера Димы Горина» и «Взрослые дети», но после «Операции «Ы» все предыдущие образы оказались забыты. Зрители увидели в Демьяненко идеального Шурика — интеллигентного, застенчивого и немного нелепого студента. «Кавказская пленница» закрепила успех, а «Иван Васильевич меняет профессию» окончательно превратил актёра в народного героя. Теперь, какую бы роль он ни играл, публика всё равно узнавала в нём Шурика.

Демьяненко продолжал работать в театре, снимался на телевидении и стал одним из самых востребованных мастеров озвучивания. Его голос звучал более чем в 200 отечественных и зарубежных картинах. Однако эта огромная работа не была особо замечена, так как лицо актёра было навсегда закреплено за одним персонажем.

Кристофер Рив — Супермен, которому пришлось стать героем в реальной жизни

Кристофер Рив в роли Супермена: как экранный герой стал защитником людей с инвалидностью в реальности. Фото © Wikipedia / Jbfrankel, © кадр из фильма «Супермен 4»,режиссер Сидни Джей Фьюри,сценаристы Лоуренс Коннер, Джерри Сигел, Джо Шустер, Марк Розентал

До 1978 года Кристофер Рив был перспективным театральным актёром. Он сыграл Супермена в четырёх фильмах, и зрители настолько прочно связали его с красно-синим костюмом, что другие работы Рива почти не замечали. Даже сам актёр опасался, что образ идеального героя навсегда закроет ему путь к сложным драматическим ролям. В мае 1995 года жизнь Рива разделилась на до и после. На соревнованиях по конному спорту он упал с лошади, получил тяжёлую травму позвоночника и остался парализованным. Актёр не мог самостоятельно дышать, но всё же вернулся к работе, снимался, занимался режиссурой и выступал перед публикой.

Свою мировую известность Рив направил на поддержку людей с инвалидностью и развитие исследований травм спинного мозга. Созданный при его участии фонд позднее получил имя Christopher & Dana Reeve Foundation. Актёр умер в 2004 году в возрасте 52 лет, но в памяти миллионов остался не только экранным, но и настоящим Суперменом.

Марк Хэмилл — Люк Скайуокер, который скрылся от своей роли за голосом Джокера

Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера: как «Звёздные войны» навсегда изменили карьеру актёра в Голливуде. Фото © Wikipedia / Gage Skidmore, © кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод VI — Возвращение Джедая»,режиссер Ричард Маркуанд,сценаристы Лоуренс Кэздан, Джордж Лукас, Дэвид Уэбб Пиплз

После премьеры «Звёздных войн» в 1977 году Марк Хэмилл мгновенно превратился в кумира миллионов. Но вслед за завершением оригинальной трилогии режиссёры продолжали видеть в нём только наивного юношу с лазерным мечом. Пока Харрисон Форд становился звездой боевиков, Хэмилл всё реже получал заметные роли в большом кино.

Актёр отправился на Бродвей, играл в спектаклях «Человек-слон» и «Амадей», а затем занялся озвучиванием. В 1992 году Хэмилл впервые подарил голос Джокеру в мультсериале о Бэтмене. Его безумный смех оказался настолько запоминающимся, что актёр десятилетиями озвучивал злодея в мультфильмах и видеоиграх. В 2015 году Хэмилл вновь появился в образе Люка Скайуокера в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы», а затем продолжил сниматься в кино и сериалах. Среди его поздних заметных работ — «Падение дома Ашеров», «Жизнь Чака» и «Долгая прогулка». Получается, от одной культовой роли Хэмилл ушёл к другой, но для большей части мира он всё равно навсегда остался повзрослевшим Люком.

Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер, который свернул не туда

Дэниел Рэдклифф после «Гарри Поттера»: необычные фильмы, театр и попытки победить один образ в Голливуде. Фото © ТАСС / Evan Agostini, Фото © кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» ,режиссер Крис Коламбус,сценаристы Стивен Клоувз, Джоан Роулинг

Дэниелу Рэдклиффу было 11 лет, когда его утвердили на роль Гарри Поттера. Следующие десять лет он рос вместе со своим персонажем, снялся в восьми фильмах и стал одним из самых узнаваемых людей планеты. Когда франшиза закончилась, перед актёром встала невозможная задача: убедить зрителей, что перед ними не мальчик со шрамом, а взрослый артист.

Рэдклифф выбрал радикальный путь. Он не стал искать новую крупную франшизу, а стал играть персонажей, максимально далёких от Поттера. В триллере «Женщина в чёрном» он стал овдовевшим отцом, в драме «Убей своих любимых» — поэтом Алленом Гинзбергом, а в безумной комедии «Человек — швейцарский нож» изобразил оживший труп. Затем были «Пушки Акимбо», роль злодея в «Затерянном городе» и пародийная биография музыканта Странного Эла Янковича.

Особенно успешно Рэдклифф проявил себя в театре. Он выходил на сцену в постановках «Эквус», «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая» и «Калека с острова Инишмаан». В 2024 году актёр получил свою первую премию «Тони» за мюзикл «Мы катимся, катимся, катимся». Рэдклиффу удалось избежать судьбы исчезнувшей детской звезды, но зрители по-прежнему первым делом узнают в нём мальчика-волшебника.

Кстати, Дэниела Рэдклиффа часто сравнивают с Маколеем Калкиным. Хотя после «Одного дома» он снимался в «Моей девочке», «Хорошем сыне» и «Богатеньком Ричи», для миллионов зрителей актёр навсегда остался Кевином Маккалистером. Ранее Life.ru подробно рассказал, как Калкин спасался от давления родителей, сбежал из кино и сумел начать новую жизнь.

Тейлор Лотнер — Джейкоб, который исчез из Голливуда

Тейлор Лотнер после «Сумерек»: куда исчез исполнитель роли Джейкоба Блэка после финала вампирской саги. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautner, © кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»,режиссер Билл Кондон,сценарист Мелисса Розенберг

После роли оборотня Джейкоба Блэка в «Сумерках» Тейлор Лотнер стал мировой звездой и главным соперником Роберта Паттинсона за сердца поклонниц. Но повторить успех франшизы ему не удалось. Фильм «Погоня» провалился, следующие работы не вызвали большого интереса, и вскоре Лотнер исчез из крупных голливудских проектов. А вот главный противник Джейкоба — вампир Эдвард, которого сыграл Роберт Паттинсон — преуспел в актёрской карьере. Его фильмография полна самых разных и ярких ролей, а сейчас он приехал с премьерой нового фильма на Венецианский кинофестиваль, о чём недавно рассказывал Life.ru.

Зато личная жизнь актёра подарила поклонникам сюжет не хуже комедии. В 2022 году он женился на медсестре Тейлор Доум, которая взяла фамилию мужа. Теперь обоих супругов официально зовут Тейлор Лотнер. Кстати, в 2009 Джейкоб из «Сумерек» встречался ещё и с Тейлор Свифт, видимо у Лотнера есть определённый типаж на имена. А совсем недавно супруги объявили, что ждут дочь. Будущая мать призналась, что имя Тейлор действительно входит в список вариантов: супруги раньше шутили, что сына назвали бы Тейлором-младшим. Теперь жена актёра боится, что Интернет её «отменит», если в семье не появится третий Тейлор Лотнер. Впрочем, окончательное имя ребёнка пара пока не раскрыла.

Наталия Гусева — Алиса Селезнёва, которая выбрала настоящее будущее

Наталия Гусева в роли Алисы Селезнёвой: почему звезда «Гостьи из будущего» ушла в науку после премьеры. Фото © кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссёр Кир Булычёв, сценаристы Кир Булычёв и Павел Арсенов, © YouTube / Сергей Серегин

После выхода «Гостьи из будущего» в Наталию Гусеву влюбился весь Советский Союз. Ей мешками приходили письма, мальчики караулили её у дома, а зрители были уверены, что девочка с огромными глазами обязательно станет большой актрисой. Однако сама Гусева мечтала не о съёмочной площадке. Её с детства интересовали биология и насекомые, поэтому после школы она получила образование в сфере биотехнологии и работала по специальности.

Предложения от режиссёров продолжали поступать, но Наталия не хотела разрушать сложившийся у зрителей светлый образ Алисы ролями в более жёстком кино. Позднее она лишь изредка возвращалась к своей героине — участвовала в проектах, связанных с «Гостьей из будущего», и озвучивала Алису. Но полноценную карьеру актрисы строить не стала. В её случае будущее оказалось связано не с космическими кораблями, а с лабораториями и биотехнологиями.

Алексей Фомкин — Коля Герасимов, который так и не увидел прекрасное далёко

Алексей Фомкин в роли Коли Герасимова: трагическая судьба звезды «Гостьи из будущего» в советском кино. Фото © кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссёр Кир Булычёв, сценаристы Кир Булычёв и Павел Арсенов, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Партнёра Наталии Гусевой по «Гостье из будущего» ждала гораздо более трагичная судьба. После роли Коли Герасимова Алексей Фомкин снялся ещё в нескольких картинах, но режиссёры постепенно перестали его приглашать. После армии он пытался играть в театре, затем работал маляром и на стройке. Позднее Фомкин уехал из Москвы во Владимирскую область, поселился в деревне и устроился мельником. В его жизни начались проблемы с алкоголем, а детская слава осталась далёким воспоминанием. В ночь на 24 февраля 1996 года в квартире, где Фомкин вместе с женой гостил у друзей, произошёл пожар. Остальные люди сумели выбраться, а спавший Алексей задохнулся от дыма. Ему было всего 26 лет. Актёр, который на экране встречал девочку из XXI века, сам до нового тысячелетия не дожил.

Татьяна Проценко — Мальвина, которой судьба не улыбнулась

Татьяна Проценко в роли Мальвины: почему юная звезда «Приключений Буратино» навсегда ушла из кино. Фото © кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина, © YouTube / Добрый человек

Голубые волосы, огромный бант и строгий взгляд — Татьяне Проценко хватило одной роли, чтобы навсегда войти в историю советского кино. Мальвину в «Приключениях Буратино» она сыграла ещё ребёнком, после чего режиссёр Леонид Нечаев хотел пригласить девочку в свой следующий фильм — «Про Красную Шапочку». Но перед съёмками Татьяна неудачно упала с велосипеда и получила серьёзную травму. Врачи запретили ей большие нагрузки, поэтому Красную Шапочку сыграла Яна Поплавская. Вернуться в кино Проценко позднее так и не удалось.

Она окончила киноведческое отделение ВГИКа, занималась журналистикой, работала редактором и писала стихи. В 2018 году у Проценко обнаружили онкологическое заболевание. Она боролась с болезнью почти три года и умерла в мае 2021-го в возрасте 53 лет, о чём сообщил её супруг Алексей Войтюк. Для зрителей же она навсегда осталась той самой девочкой с голубыми волосами, которая учила Буратино хорошим манерам.

Одна великая роль может стать для актёра как счастливым билетом, так и пожизненной клеткой. Марк Хэмилл спрятался от Люка Скайуокера за голосом Джокера, Дэниел Рэдклифф начал выбирать самые странные проекты, лишь бы зрители перестали видеть в нём Гарри Поттера, Наталия Гусева предпочла славе науку, а Александр Демьяненко до конца жизни оставался для публики Шуриком, несмотря на десятки других работ. А кого из этих артистов вы смогли бы представить в совершенно другом образе? И если лица положительных персонажей вы узнаёте мгновенно, попробуйте пройти свежий тест Life.ru и назвать восемь советских фильмов по одному злодею в кадре.