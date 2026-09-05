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Опубликовано 4 сентября, 21:29

Снимавшийся в первых «Ёлках» актёр Павел Меленчук умер в 31 год

Павел Меленчук. Обложка © Кадр из фильма «Кошка», реж. Карен Оганесян, сц. Сергей Востриков, Павел Косов

Павел Меленчук. Обложка © Кадр из фильма «Кошка», реж. Карен Оганесян, сц. Сергей Востриков, Павел Косов

Актёр Павел Меленчук, которого зрители знают по фильму «Ёлки», умер в возрасте 31 года. О смерти артиста 4 сентября сообщил его отец Игорь Меленчук.

«Павел умер 31 августа, мы все в шоке»,приводит комментарий отца ТАСС.

Причина смерти актёра пока неизвестна. 5 сентября Меленчук должен был отметить 32-й день рождения. Прощание с артистом пройдёт в Москве 5 сентября, предположительно, на территории Центральной клинической больницы.

Павел Меленчук родился в Москве 5 сентября 1994 года. Он начал сниматься ещё подростком. Широкую известность актёру принесла новогодняя комедия «Ёлки» 2010 года. В фильме он сыграл воспитанника детского дома Юру.

Всего фильмография Меленчука включает более 30 кино- и телевизионных проектов. Среди его работ также роль Васильева в сериале «По законам военного времени — 5. Мятеж».

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Ранее стало известно о смерти актёра Вологодского драматического театра Андрея Светоносова. Артист ушёл из жизни на 68-м году. Зрители знали его по роли монаха в сериале «Обитель». Более 30 лет Светоносов посвятил работе в театре.

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Лия Мурадьян
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