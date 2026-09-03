Умер актёр Андрей Светоносов, сыгравший монаха в сериале «Обитель»

Актёр Вологодского драматического театра Андрей Светоносов умер 1 сентября на 68-м году жизни. Артист был известен зрителям по роли монаха в сериале «Обитель», а также по работе в театре, которому посвятил более 30 лет. О его смерти сообщили в Вологодском драматическом театре.

Прощание с артистом состоится 4 сентября в Вологде. Церемония начнётся в 10:00 в храме Константина и Елены.

Светоносов родился 29 декабря 1958 года. Он окончил Иркутское театральное училище, после чего работал в театрах Липецка и Хабаровска, а затем связал свою карьеру с Вологодским драматическим театром.

На сцене артист играл в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Гамлет», «Карамазовы и ад», «Человек из Подольска», «Привычное дело» и других постановках. Коллеги вспоминают его как выразительного и глубокого актёра, который умел сделать запоминающейся даже небольшую роль.

В кино Светоносов появлялся в проектах «Завещание Ленина», «Банкрот», «Золотой транзит» и «Великолепная пятёрка-5». В сериале «Обитель», съёмки которого проходили в том числе в Кириллове, он исполнил роль монаха.

Ранее Life.ru сообщал о смерти народного артиста России Леонида Рудого, который также многие годы был связан с культурной жизнью Вологодской области.