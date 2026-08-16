Народный артист России Рудой скончался в возрасте 80 лет

Министерство культуры Вологодской области официально подтвердило кончину народного артиста России Леонида Рудого. Актёр ушёл из жизни минувшей ночью в возрасте 80 лет.

В региональном министерстве культуры выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Рудого. Его называли знаковой фигурой для культуры Вологодчины и ярким представителем классической русской реалистической школы. Почти вся творческая карьера артиста была неразрывно связана с Вологодским драматическим театром, где он воплотил на сцене более ста образов. Его мастерство неоднократно получало высокую оценку жюри фестиваля «Голоса истории».

Несмотря на то, что в последние годы актёр по состоянию здоровья завершил сценическую деятельность, он продолжал поддерживать связь с родным театром. Коллеги и зрители запомнят его как глубокого мастера перевоплощения, с одинаковым успехом исполнявшего как драматические, так и комедийные роли. Информация о дате и месте прощания будет опубликована позднее.

Ранее белорусский актёр Николай Кучиц умер в возрасте 73 лет. Артист много лет служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы и сыграл примерно в 40 фильмах и сериалах, среди которых «Каменская», «Однолюбы», «Закон» и «Праведник». Причина смерти и место прощания пока не раскрываются.