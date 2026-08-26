Миллионы и побег из кино: Как Маколей Калкин спасался от родителей и что делает в свои 46 лет

Каждый декабрь миллионы зрителей снова смотрят, как находчивый Кевин Маккалистер в одиночку защищает дом от грабителей. Но за пределами экрана самому Маколею Калкину пришлось спасаться от куда более опасной ловушки! 26 августа актёру исполняется 46 лет. В день рождения Маколея Калкина Life.ru рассказывает, как «Один дома» превратил десятилетнего мальчика в главный источник дохода большой семьи, почему в 14 лет он сбежал из Голливуда и каким образом многолетнее исчезновение из кино помогло ему сохранить себя.

Как Маколей Калкин попал в «Один дома»

Сколько заработал Маколей Калкин за первый и второй фильмы «Один дома»? Фото © Кадр из фильма «Один дома», режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз

Мало кто знает, но «Один дома» не был первым фильмом Калкина. Сниматься он начал ещё дошкольником, а до роли Кевина появился в картинах «Ракета на Гибралтар» 1988 года и «Дядюшка Бак» 1989 года. Именно там его заметил сценарист Джон Хьюз, который затем предложил мальчика на главную роль в своей новой рождественской комедии.

После премьеры «Один дома» в 1990 году десятилетний Маколей проснулся знаменитым. Фильм собрал около 477 миллионов долларов, а сцена, в которой Кевин кричит, прижав ладони к щекам, стала одним из самых узнаваемых кадров десятилетия. Калкина номинировали на «Золотой глобус», приглашали на телевидение, съёмки и рекламные мероприятия. За первый фильм актёр получил 110 тысяч долларов, а за «Один дома – 2» — уже 4,5 миллиона. Затем вышли «Моя девочка», «Хороший сын», «Повелитель страниц» и «Богатенький Ричи». Всего за несколько лет ребёнок превратился в одного из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда.

Почему успех превратился для Калкина в ловушку

Сколько миллионов заработал Маколей Калкин в детстве и кто управлял его деньгами? Фото © ТАСС / Vince Bucci

Карьерами Маколея и его братьев управлял отец Кит Калкин — бывший театральный актёр, так и не добившийся большой славы. Позднее Маколей обвинял его в психологическом и физическом насилии. По словам звезды в одном из интервью, отец завидовал его успеху, контролировал каждое решение и продолжал соглашаться на новые фильмы, хотя сын уже умолял дать ему отдохнуть.

К 14 годам Калкин почти не помнил обычной школьной жизни. После первого класса он ни разу не проучился полный учебный год, поскольку одна съёмка сразу сменялась другой. Актёр говорил родителям, что хочет вернуться за парту и общаться с ровесниками, но его просьбы оставались без внимания. В 1995 году родители Маколея расстались и начали затяжную борьбу за опеку над семью детьми. Рядом с вопросом о том, с кем они останутся, неизбежно возникала тема денег. Отец и мать были менеджерами сына и получали комиссию с его гонораров, а на трастовом счёте актёра к тому времени находилось, по разным оценкам, от 15 до 20 миллионов долларов.

Почему Маколей Калкин сбежал из кино

Почему Маколей Калкин бросил актёрскую карьеру в 14 лет на пике славы? Фото © кадр из фильма «Богатенький Ричи», режиссёр Дональд Питри, сценаристы Том С. Паркер, Джим Дженниуайн, Нил Толкин

Именно тогда появилась легенда, будто Калкин «развёлся с родителями». На самом деле актёр не добивался полной эмансипации. Он отстранил и отца, и мать от управления своими деньгами, назначив независимого распорядителя. Маколей хотел, чтобы ни одна из сторон семейного конфликта не могла использовать его состояние. С отцом он после этого прекратил всякое общение. В 2025 году Калкин признался, что не разговаривал с Китом уже около 30 лет и не собирается восстанавливать отношения.

Ещё раньше, после выхода «Богатенького Ричи» в 1994 году, 14-летний Маколей отказался от новых ролей. Голливуд решил, что детская звезда погасла, но сам актёр позднее называл это спасением. Он пошёл в школу, завёл друзей, начал встречаться с девушками и впервые получил возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. В большое кино Калкин не возвращался девять лет. В 2003 году он появился в провокационной драме «Клубная мания», а затем стал выбирать только те проекты, которые действительно его интересовали. Он играл в независимых фильмах, занимался музыкой, озвучивал мультфильмы и запустил сатирический сайт Bunny Ears. Повторять успех Кевина любой ценой актёр больше не пытался.

Как живёт Маколей Калкин в 2026 году

Маколей Калкин и Бренда Сонг в 2026 году: история любви, помолвка и двое сыновей. Фото © ТАСС / Jordan Strauss

Сегодня Калкин живёт с актрисой Брендой Сонг, с которой познакомился в 2017 году на съёмках фильма «Земля перемен». У пары двое сыновей — Дакота и Карсон. Первенца актёр назвал в честь своей старшей сестры Дакоты, погибшей в 2008 году под колёсами автомобиля. Маколей и Бренда стараются не показывать детей публике. Оба начали сниматься в раннем возрасте и не хотят, чтобы сыновья столкнулись с таким же вниманием и давлением. Своей главной ролью Калкин теперь считает не Кевина Маккалистера, а отцовство. В 2023 году актёр получил звезду на голливудской Аллее славы. На церемонии его поддержала Кэтрин О’Хара, сыгравшая мать Кевина в «Один дома». Выражая благодарность Бренде, Калкин признался, что именно она подарила ему семью и новый смысл жизни.

Совсем из профессии он не ушёл. Калкин снялся в «Американской истории ужасов» 2011 года, «Праведных Джемстоунах» 2019-го и втором сезоне «Фоллаута», а также озвучил героя в «Зверополисе-2» в 2025 году. При этом актёр называет себя «технически вышедшим на пенсию», но, если появляется интересный проект, он ненадолго возвращается, а затем снова исчезает.

В 14 лет Калкин понял то, до чего многие знаменитости не доходят и в зрелости: ещё один многомиллионный контракт не стоит потерянной жизни. Он сохранил заработанные деньги, выставил границы в отношениях с отцом и вернулся в профессию только тогда, когда смог диктовать Голливуду собственные условия. А как вы считаете, смог бы Маколей Калкин сохранить себя, если бы не ушёл из кино на пике славы? Кстати, Калкин был далеко не первым кумиром, у которого Голливуд попытался отнять право распоряжаться собственной жизнью. Ранее Life.ru рассказал, как Рудольф Валентино из нищего танцора превратился в бога немого кино, вступил в войну со студией и заплатил за мировую славу слишком высокую цену.