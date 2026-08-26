Организаторы опровергли отмену концертов Канье Уэста в Петербурге

Концерты американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Санкт-Петербурге пока остаются в планах. Организаторы сообщили, что поддерживают связь с артистом и работают над проведением двух выступлений.

«Концерты не отменены. Наша команда на связи с артистом и в данный момент делает всё, чтобы провести для вас два незабываемых шоу Ye, которые каждый из нас запомнит на всю жизнь», — говорится в сообщении Say Agency.

Организаторы попросили поклонников не поддаваться панике и дождаться дополнительной информации. Они пообещали сообщать обо всех изменениях и ответить на вопросы о проведении концертов.

При этом агентство отдельно призвало фанатов дождаться официального заявления о дальнейших планах.

«Запаситесь терпением и дождитесь официального заявления», — отметили организаторы.

Ранее Say Agency сообщило, что концерты Канье Уэста не станут переносить из Санкт-Петербурга в Москву или Екатеринбург. Организаторы продолжают решать вопрос с «Газпром Ареной». Перед этим руководство стадиона сообщило, что не заключало договор аренды для проведения концертов. Поэтому в нынешней ситуации площадка не может принять выступления рэпера.