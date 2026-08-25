«Ну чё ты, едешь, нет?» Россияне требуют от Канье Уэста решить проблемы с концертом в Петербурге

Российские поклонники Канье Уэста массово требуют от рэпера прояснить судьбу концертов в Санкт-Петербурге. Под публикациями артиста появились десятки русскоязычных комментариев с вопросами о его приезде.

«Канье, что с концертом в СПб?» «Ну чё ты, приедешь, нет?» — спрашивают пользователи. Другие напоминают музыканту, что билеты уже куплены, и просят его самостоятельно вмешаться в ситуацию.

При этом Life.ru сообщал, что даты 10 и 11 октября всё ещё указаны в официальном расписании мирового турне артиста. Информация о новой площадке пока не появлялась. Сам Канье публично ситуацию с российскими концертами пока не комментировал. Поклонники надеются, что массовая атака на его соцсети наконец заставит рэпера дать прямой ответ.