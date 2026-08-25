Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 08:36

Концерты Канье Уэста в России не исчезли из официального графика его турне

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Два концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге по-прежнему значатся в официальном графике мирового турне рэпера, несмотря на заявление «Газпром Арены» о невозможности принять шоу. Российские даты — 10 и 11 октября — из расписания артиста пока не исчезли.

В качестве площадки там всё ещё указана «Газпром Арена». При переходе к покупке билетов пользователей перенаправляют на русскоязычную страницу организатора концертов Say Agency.

Мизулина прокомментировала отмену концерта Канье Уэста словами «Служу России»
Мизулина прокомментировала отмену концерта Канье Уэста словами «Служу России»

Накануне представители петербургского стадиона заявили, что договор аренды для проведения выступлений Канье Уэста не подписывался. Из этого в «Газпром Арене» сделали вывод, что концерты на площадке состояться не могут.

Организаторы с такой постановкой вопроса не согласились. В Say Agency заявили, что получили от стадиона официальное письмо, согласовали спецификацию и затем получили договор аренды, который планировалось подписать до 27 августа. Об изменении позиции площадки агентство, по его словам, узнало из СМИ.

Билеты на оба выступления при этом продолжают продаваться. В Say Agency подчёркивают, что сами концерты не отменены, и пытаются урегулировать возникшую ситуацию с площадкой.

Канье завис между сценой и договором: Life разобрался, кто возместит фанатам расходы при отмене шоу
Канье завис между сценой и договором: Life разобрался, кто возместит фанатам расходы при отмене шоу

Выступления Канье Уэста были анонсированы на 10 и 11 октября. Продажи стартовали 17 августа, после чего вокруг шоу возник большой ажиотаж. Однако уже 24 августа афиша исчезла с сайта «Газпром Арены», а сама площадка публично дистанцировалась от мероприятия.

Ранее Life.ru рассказывал об официальном заявлении Say Agency после демарша «Газпром Арены». Организаторы подчёркивали, что договор с площадкой должен был быть подписан до 27 августа и что заранее об отказе стадиона их не предупреждали.

Больше новостей о концертах, артистах и музыкальных событиях — в разделе «Музыка» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Канье Уэст
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar