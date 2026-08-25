Концерты Канье Уэста в России не исчезли из официального графика его турне

Два концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге по-прежнему значатся в официальном графике мирового турне рэпера, несмотря на заявление «Газпром Арены» о невозможности принять шоу. Российские даты — 10 и 11 октября — из расписания артиста пока не исчезли.

В качестве площадки там всё ещё указана «Газпром Арена». При переходе к покупке билетов пользователей перенаправляют на русскоязычную страницу организатора концертов Say Agency.

Накануне представители петербургского стадиона заявили, что договор аренды для проведения выступлений Канье Уэста не подписывался. Из этого в «Газпром Арене» сделали вывод, что концерты на площадке состояться не могут.

Организаторы с такой постановкой вопроса не согласились. В Say Agency заявили, что получили от стадиона официальное письмо, согласовали спецификацию и затем получили договор аренды, который планировалось подписать до 27 августа. Об изменении позиции площадки агентство, по его словам, узнало из СМИ.

Билеты на оба выступления при этом продолжают продаваться. В Say Agency подчёркивают, что сами концерты не отменены, и пытаются урегулировать возникшую ситуацию с площадкой.

Выступления Канье Уэста были анонсированы на 10 и 11 октября. Продажи стартовали 17 августа, после чего вокруг шоу возник большой ажиотаж. Однако уже 24 августа афиша исчезла с сайта «Газпром Арены», а сама площадка публично дистанцировалась от мероприятия.

Ранее Life.ru рассказывал об официальном заявлении Say Agency после демарша «Газпром Арены». Организаторы подчёркивали, что договор с площадкой должен был быть подписан до 27 августа и что заранее об отказе стадиона их не предупреждали.